Avant toutes choses : il n'y aura pas de coupure d'électricité aujourd'hui. Ce vendredi 9 décembre, c'est un simple exercice que piloteront le distributeur d'électricité Enedis, RTE, qui gère le réseau électrique français, et les préfectures. Ces trois organismes vont simuler des délestages dans plusieurs départements, sur des ordinateurs mais sans jamais appuyer sur le bouton. Il n'y a donc pas de salle de crise prévue, chacun réalisera le test dans ses propres locaux.

Cet essai permettra aux autorités d'être prêtes en cas de délestage. Cependant, si chacun fait des efforts, il ne devrait pas y avoir de coupure. Ce vendredi, ce sont des ingénieurs qui vont travailler ensemble sur des cartes météo, électriques et de réseau, afin que tout soit le plus fluide possible en cas de besoin.

L'incident technique survenu jeudi soir dans le centre Paris n'a rien à voir avec le test prévu aujourd'hui. Il s'agit d'un incident sur un transformateur d'Enedis, entraîné par la coupure d'une ligne à haute tension enterrée de 225.000 volts. Ce qui arrive souvent, chaque jour, en France.

Par ailleurs, les lignes à haute tension ne seront pas concernées par les délestages, qui ne concernent que les lignes basse et moyenne tension. Les conséquences, en revanche, seront les mêmes : plusieurs rues plongées dans le noir. Toutefois, une annonce sera faite à 17 heures la veille.

À écouter également dans ce journal

Préservatif gratuit pour les jeunes - Emmanuel Macron a annoncé la gratuité des préservatifs vendus en pharmacie pour les jeunes de 18 à 25 ans, à partir de janvier 2023. Un pharmacien réagit à cette mesure.

États-Unis - Les salariés du New York Times sont en grève ce vendredi. Une première depuis 40 ans pour le prestigieux quotidien américain. Les journalistes ont décidé de cesser le travail pendant 24h, pour demander une augmentation substantielle de leur salaire.

Céline Dion souffrante - Contrainte d'annuler ou de reporter ses prochaines dates, la star souffre d'une maladie extrêmement rare, appelée le "syndrome de la personne raide".

