Le centre de Paris temporairement plongé dans le noir après un "incident technique"

Ce jeudi soir, une partie des Parisiens était plongée dans le noir. À la suite d'un incident survenu sur un transformateur du réseau électrique vers 22h15 dans la capitale, des quartiers entiers ont été privés d'électricité, selon les gestionnaires de réseaux Enedis et RTE, relayés par l'AFP. "Au plus fort de l’incident, 65.000 clients étaient concernés", a indiqué un responsable crise média Enedis. L'Agence-France presse précise que jusqu'à 125.000 clients ont pu être touchés par cette panne.

Les 3e, 4e, 5e et 14e arrondissements ont été touchés, selon RTE et Enedis. Vers minuit, plusieurs rues des 5e et 14e arrondissements étaient encore concernées, indiquait Enedis dans son application "Enedis à mes côtés", évoquant pour certaines rues un rétablissement à 1h30 du matin, voire 3 heures. Aux alentours de 0h30, la plupart des rues du 5e arrondissement étaient de nouveau éclairées, selon un journaliste de l'AFP.

"Grâce à des manœuvres techniques sur le réseau de distribution, la quasi totalité des clients ont été réalimentés en moins de 20 minutes", a encore indiqué Enedis, qui "présente ses excuses pour la gêne occasionnée".

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Parisiens stupéfaits n'ont pas manqué de partager des images, qui montraient des rues aux lampadaires, feux rouges et immeubles complètement éteints. Les phares des voitures étant parfois la seule source de lumière. Dans la soirée, des dizaines de publications ont été regroupées sous le mot-clé "Blackout" sur Twitter.

Une manœuvre manuelle devra encore être effectuée pour rétablir dans la nuit les derniers foyers coupés. Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident, ajoute RTE.

