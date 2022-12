Les coupures d'électricité pourraient aussi concerner les personnes les plus vulnérables. Interrogé sur les éventuelles coupures de courant en cas de tension sur le réseau, un porte-parole d'Enedis a affirmé mardi 6 décembre que les personnes malades sous respirateur artificiel à domicile étaient également "délestables" et donc non prioritaires en cas de coupure de courant. Ils devront se rendre dans une zone non impactée si leur logement n'est plus alimenté.

Joint par RTL, Gaultier, un habitant de Reims de 31 ans, tétraplégique et sous respirateur 24 heures sur 24, explique n'avoir "aucune autonomie respiratoire" mais il ne s'inquiète pas des éventuels délestages pour autant car il dispose de 24 heures d'autonomie grâce à la batterie de son respirateur et ses batteries externes. Il précise être déclaré auprès de l'ARS et fait donc partie des personnes prioritaires en cas de problème électrique. "J'ai aussi la possibilité de mettre un groupe électrogène sur la maison", confie-t-il.

En revanche, il redoute de ne pas pouvoir anticiper les coupures de courant et d'être pris au dépourvu le moment venu. "Ce qui m'inquiète, c'est plus au niveau du lit, explique-t-il. Si au moment de la coupure je suis allongé, je ne peux plus m'asseoir".

Face aux nombreuses réactions suscitées par l'annonce du porte-parole d'Enedis, la première ministre Elisabeth Borne a dû rectifier le tir en affirmant que les personnes sous respirateur artificiel seraient prises en charge le cas échéant.

