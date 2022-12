Électricité : Jean-Marc Jancovici explique ce qu'est le délestage

L'électricité se définit en physique par un électron qui circule dans un corps conducteur. Or, on ne sait pas stocker des électrons qui circulent. On ne sait pas non plus stocker de grandes quantités d'électricité sur les réseaux électriques, et donc on doit avoir sur ceux-ci la quantité produite qui correspond à la quantité consommée.

Jusqu'à très récemment, on avait des moyens de production disponibles à la demande et en quantité suffisante, de telle sorte que chaque consommateur en France qui avait envie d'avoir des électrons, en avait.

Sauf qu'en ce moment, nous n'avons pas assez de centrales pour garantir ça en Europe à cause de deux processus : le premier est Vladimir Poutine. L'électricité est faite au gaz, et en ce moment du gaz, il y en a moins. De plus, en France, il y a une indisponibilité d'une partie du parc nucléaire. Ainsi, une partie de la consommation pourrait ne pas être servie, ce qu'on appelle le délestage.

