publié le 02/11/2020 à 19:03

Un soulagement pour les professionnels de la grande distribution. Le ministère de l'Économie et des Finances leur a accordé le droit de laisser un certain nombre de leurs rayons "non-essentiels" ouverts, après une rencontre organisée lundi 2 novembre.

La liste sur les produits de première nécessité était un vrai casse-tête. Finalement, les rayons parfumeries comprenant le maquillage, les produits de beauté et les soins pour le corps pourront rester ouverts au même titre que les produits d'hygiène. Le petit bricolage est aussi concerné car les magasins de bricolage sont toujours ouverts.

En revanche, malgré la proximité de Noël, les rayons jouets seront fermés, tout comme les rayons textile, habillement et livres. Les produits non-nécessaires représentent 20% du chiffre d'affaires des grandes surfaces.

Bercy a indiqué que le décret définissant les produits de première nécessité sera publié au journal officiel mardi 3 novembre. Une tolérance sera donc appliquée jusqu'à mercredi en magasin.

À écouter également dans ce journal

Terrorisme - Un hommage a été rendu à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires ce lundi 2 novembre, jour de rentrée. Au programme notamment, la lecture de la Lettre aux Instituteurs et Institutrices de Jean Jaurès.

Justice - Un bébé sans identité à cause du coronavirus. Les parents n'ont pas pu déclarer la naissance dans les cinq jours impartis car ils avaient tous deux été testés positifs. Il faudra six à huit mois pour rétablir la situation.



États-Unis - À la veille de l'élection présidentielle américaine, certains commerces ont décidé de baisser leurs rideaux, notamment en Pennsylvanie. Les commerçants craignent des débordements en marge de la soirée électorale.