publié le 02/11/2020 à 08:19

Les gérants de stations services, ont eux aussi des raisons de se plaindre, ils ont découvert dans le décret qui fixe les conditions du reconfinement, qu'ils n'avaient plus le droit de vendre de l'alcool.

Un nouveau coup dur pour cette profession qui s'apprête à subir une nouvelle baisse d'activité puisqu'on roule moins. "Contrairement au premier confinement, on nous a assorti l'interdiction de vente d'alcool en station service", explique le président des distributeurs de carburants, Francis Pousse.

"Si on considère que faire le plein et acheter de l'alcool ce n'est pas bien, dans ces cas là, faisons la même chose en grande surface puisque je vous rappelle qu'on peut s'arrêter faire le plein en grande surface et acheter de l'alcool. Donc je ne vois pas trop la différence", dénonce encore Francis Pousse.

