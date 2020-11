publié le 02/11/2020 à 06:44

Gérarld Darmanin se rendra bientôt en Tunisie à la demande d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur est chargé de renforcer la coopération entre nos deux pays dans la lutte contre le terrorisme, et ce quatre jours après l'attaque au couteau qui a fait trois morts à Nice.

L'enquête se poursuit. Les gardes à vue également. Trois personnes sont toujours interrogées ce matin par les enquêteurs, trois hommes arrêtés samedi après-midi à Grasse. L'un des trois, est un Tunisien de 29 ans qui aurait côtoyé le terroriste lors de son périple vers la France via l'Italie.

Les trois premières garde-à-vue déclenchées dans cette enquête, celles des trois hommes interpellés à Nice la semaine dernière, ont toutes été levées dimanche. Aucune trace de radicalisation chez ces hommes et donc, aucune charge, a été retenue à leur encontre. Le jeune tunisien de 21 ans qui a tué trois personnes dans la basilique est lui toujours à l'hôpital.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Dernières heures de campagne, Joe Biden et Donald Trump lancent leur sprint final. Le président des États-Unis se jette à corps perdu dans les meetings. Onze réunions publiques républicaines étaient programmées en seulement quelques jours, y compris dans le Maine et le Nebraska.



Consommation - À compter de mardi matin, "dans les grandes surfaces la vente des produits qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité" sera interdite a annoncé le Premier ministre qui appelle notamment à boycotter Amazon pendant cette période.

Tour de France - La carte de la 108e Grande Boucle cycliste du samedi 26 juin au dimanche 18 juillet, a été dévoilée dimanche 1er novembre. Le Tour de France 2021 s'élancera donc de Brest pour une première semaine bretonne. Au programme notamment, une double ascension du Mont Ventoux en point d'orgue avant les Pyrénées et un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion à la veille de l'arrivée.