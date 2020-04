publié le 08/04/2020 à 14:56

Les achats en drive ou "click and collect" ne sont plus réservés qu’à la grande distribution. Du bricolage au jardinage ou encore au high-tech, des magasins s’y mettent. Les commandes sont faites en amont et, lors de la livraison, les contacts sont réduits au minimum.

La période des semis débute et ceux qui ont quelques jardinières, un balcon voire un jardin vont pouvoir s’y mettre. Début avril, le gouvernement a reconnu les graines et plants comme produits de première nécessité en temps de confinement.

Pépiniéristes, horticulteurs, mais aussi les magasins comme Castorama, Brico Dépôt ou Leroy Merlin passent au drive, comme le rapporte LCI. Cependant, certaines enseignes proposent moins de produits sur leur site.

La restauration rapide se met également au pli. McDonald’s songe notamment à rouvrir en misant sur le drive et la livraison. Une trentaine de restaurants ont d'ailleurs déjà été rouverts.