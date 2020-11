Présidentielle USA : à quelle heure aura-t-on une première idée du résultat ?

publié le 02/11/2020 à 06:23

À quelle heure faut-il régler son réveil pour suivre la présidentielle du 3 novembre ? De ce côté de l'Atlantique, décalage horaire oblige, les premiers résultats ne devraient nous parvenir qu'au petit matin. Même si le décompte de chaque vote peut prendre plusieurs jours, le résultat est traditionnellement assez net dès les premières heures de la matinée.

En 2016, Donald Trump était ainsi monté sur scène pour prononcer son discours de victoire vers 4 heures du matin. Mais cette année, le vote par anticipation et par correspondance (76 millions au 29 octobre) est déjà beaucoup plus important que ce qu'il était il y a quatre ans.

Environ 139 millions d'Américains avaient en effet voté lors de la dernière présidentielle, dont 33 millions par correspondance. Les analystes estiment que la participation pourrait être plus élevée cette année avec quelque 150 millions d'électeurs, dont jusqu'à la moitié par correspondance.

Plusieurs jours d'attente ?

C'est pourquoi vote par anticipation et par correspondance pourraient ne permettre de connaître l'issue du scrutin que plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard. Le dépouillement peut en effet prendre du temps, mais ce délai pourrait tout aussi bien être dû à une éventuelle contestation du scrutin par l'un des deux camps.

Pour rappel, en 2000, le résultat définitif de l'élection opposant Al Gore à George W. Bush n'avait été connu que plus d'un mois plus tard, après un litige sur le comptage du vote en Floride, et un arrêté de la Cour Suprême le 12 décembre.