publié le 19/03/2021 à 13:30

21 millions de Français vont être sous cloche dès ce vendredi minuit et ce pour un mois. Si ce confinement hybride permettra de sortir dans un rayon de 10 km, mais la liste des commerces auxquels les Français confinés pourront se rendre sera réduite.

Et parmi les commerces qui pourront rester ouverts on compte les commerces alimentaires, les boulangeries et les épiceries. Il y a également les bureaux de tabac, les pharmacies, les cabinets des médecins. Mais aussi les garages automobiles, les hôtels, les pompes funèbres et les services publics. Enfin, une nouveauté cette fois : les librairies et les disquaires restent ouverts, ainsi que les coiffeurs, avec un protocole renforcé.

Les commerces dits non essentiels qui devront eux fermer sont les magasins de vêtements, de décoration ainsi que les grands centre commerciaux. Selon Bercy, 110.000 commerces environ sont concernés dans les 16 départements confinés. Le click & collect reste de mise. Pour ce qui est des instituts de beauté, les auto-écoles et les fleuristes, ils réclament leur ouverture. Des discussions sont en cours à Bercy et une décision ferme sera prise d'ici la fin de journée.

Et dans les rayons des supermarchés, ce sera le retour des bâches pour séparer les biens essentiels des non essentiels comme lors des confinements précédents.

À écouter également dans ce journal

Ligue des champions - Les résultats du tirage sont tombés. Le PSG affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu en Allemagne le mardi 6 ou le mercredi 7 avril, le match retour au Parc des Princes une semaine plus tard. Manchester City sera opposé à Dortmund, Chelsea défiera Porto et le Real Madrid affrontera Liverpool.

SNCF - Immédiatement après les annonces de reconfinement de Jean Castex, les réservations SNCF ont bondi, plusieurs trains au départ de Paris affichent complet ce matin. Et sans attendre les détails, certains ont déjà pris le large. Ce vendredi, certaines régions ont vu des Franciliens débarquer pour passer le confinement loin de la capitale, dans leur résidence secondaire ou leur famille.

Vaccin AstraZeneca - Dans un avis publié ce vendredi 19 mars, la Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à la reprise "sans délai" de la vaccination avec AstraZeneca. La HAS recommande en revanche de le réserver aux personnes de 55 ans et plus. Cela fait suite à de nombreux cas de thromboses veineuses chez de nombreuses personnes plutôt jeunes.