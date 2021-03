Confinement, couvre-feu : quelles conséquences sur le sommeil des Français ?

publié le 19/03/2021 à 12:15

Ce n’est pas vraiment une surprise, le moral des Français est au plus bas. S'ils affirment dans un sondage BVA pour RTL, qu’ils respecteront les nouvelles restrictions pour une grande majorité, leur moral est plus bas que lors du premier confinement. Il faut dire que ça dure, qu’on n'en voit pas le bout et que cela pèse sur le sommeil.

Des difficultés d’endormissement, mais surtout un sommeil fragmenté avec des réveils nocturnes plus fréquents qu'en temps normal : deux en moyenne, d’une demi-heure à chaque fois. "On a un espèce d’état chronique qui commence à s’installer. C’est plus typique du stress qui est maintenant beaucoup prégnant dans toute la population", explique Sylvie Royant-Parola, psychiatre et présidente du réseau Morphée. Un sommeil plus compliqué, impacté également pour près de 2 Français sur 10, par une immense fatigue.

En cause, pour Georges Vigarello de l’École des hautes études en sciences sociales, les contraintes dues au confinement. C’est ce qu’il appelle le syndrome de l’empêchement. Premièrement, il y a "l’empêchement des relations. Deuxième empêchement, vous ne disposez plus de l'espace dont vous disposiez auparavant. Troisième difficulté, vous avez des contraintes de temps, vous avez un temps disponible. Un syndrome d’empêchement c’est une insatisfaction, ça crée de la fatigue", dit-il.

Fatigue, qui lors du deuxième confinement, a touché en particulier les jeunes femmes et les 18-24 ans.