Coronavirus et confiement : le vrai du faux des annonces de Jean Castex

publié le 19/03/2021

Une nouvelle vie va donc se mettre en place dans 16 départements de France. 21 millions d’habitants. Un confinement plus léger qu’en mars, mais des restrictions quand même. RTL décrypte pour vous les annonces et les affirmations du Premier ministre jeudi soir, pour distinguer le vrai du faux.

Beaucoup diront qu'un confinement où on peut rester dehors toute la journée, ce n’est pas un confinement. Il y a deux façons de répondre. C’est vrai, ce n’est pas un confinement. Pour provoquer, on pourrait même dire que c’est un allègement : on peut sortir une heure de plus puisque le couvre-feu passe de 18h à 19h, contrairement au mois de novembre, on peut sortir sans limite de temps, et donc multiplier les contacts toute la journée. Finalement les seuls changements, c’est la fermeture des petits commerces, a priori moins à risque que les grandes surfaces.

Mais, à l’opposé c’est un confinement quand même : un tiers des Français ne peut pas se déplacer au-delà de 10 km, 20 km en novembre. Il faudra à nouveau une attestation et le soir, on doit rester chez soi.

C’est donc un confinement au grand air, qui repose sur des bases scientifiques : le risque de contamination est beaucoup plus faible dehors que dedans, à condition de respecter les deux mètres de distance quand on enlève le masque.

Un confinement précoce aurait-il été efficace ?

Jean Castex a insisté jeudi pour dire que le gouvernement a bien fait de ne pas suivre les modèles de janvier, sinon, on aurait été confinés trois mois. Tous les médecins vous disent que c’est faux et les épidémiologistes ont dû bondir en écoutant cela. D’ailleurs, les modèles avaient prévu cette courbe exponentielle de mars.

En janvier, plusieurs experts avaient indiqué que si on confinait strictement pendant un mois, on serait arrivé à 5.000 nouveaux cas par jour, 50 morts par jour. Ensuite, les courbes seraient reparties à la hausse, mais de beaucoup plus bas. Ils restent persuadés qu’un confinement précoce aurait été efficace et pas forcément très long. Donc, ce n’est pas vrai de dire qu’un confinement en janvier aurait duré trois mois.

Et c’est ambitieux d’affirmer que ce confinement hybride qui commence ce vendredi soir à minuit va durer 4 semaines. La pression hospitalière va baisser dans 2 ou 3 semaines, pas avant. La courbe des nouveaux cas devrait s’inverser plus vite, pas d’objectif chiffré cette fois-ci pour relâcher les mesures. Tout dépend, une fois encore de nos comportements.

La France vaccine-t-elle rapidement ?

Autre vérification sur la vaccination : le Premier ministre a indiqué que notre rythme quotidien de vaccination était l’un des plus élevé d’Europe. C'est vrai. Selon un site de référence sur la vaccination dans le monde, la France est même le premier pays d’Europe, avec une vitesse de croisière de 200.000 injections en moyenne par jour. On a dépassé l’Allemagne il y a un mois environ.



En nombre de doses injectées, plus de 8 millions, la France est deuxième en Union européenne, derrière l’Allemagne (environ 10 millions de doses) mais devant l’Espagne et l’Italie qui avait démarré fort leur campagne de vaccination.



La France a rattrapé son retard : elle est au niveau de la moyenne européenne avec un peu plus de 8% de la population vaccinée. C'est très loin d’Israël qui a vacciné plus de 50% de sa population, ou les États-Unis qui ont vacciné 100 millions de personnes en largement moins de 100 jours. Le problème de l’Europe reste le manque de doses.