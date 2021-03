publié le 19/03/2021 à 08:26

Fallait-il reconfiner plus tôt ? C'est la question que se posent de nombreux Français alors que Jean Castex a annoncé jeudi de nouvelles mesures de confinement dans 16 départements. Un confinement de quatre semaines au terme desquelles "on espère une amélioration de la situation épidémique", a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement ce vendredi. "On s'adapte comme d'autres pays à ce qu'on apprend de cette épidémie, dont je rappelle qu'elle a un an", ajoute-t-il.

Ce jeudi, le Premier ministre s'est beaucoup justifié de ne pas avoir reconfiné plus tôt, au mois de janvier. "À la fin du mois de janvier, quand la question de reconfiner ou non s'est posée, elle s'est posée sur la base de projections d'épidémiologistes. On a eu raison de ne pas confiner à la fin du mois de janvier, parce qu'il devait y avoir une explosion en février qui n'a pas eu lieu", explique Gabriel Attal.

"Ces projections ont été déjouées parce que les Français se sont mobilisés. On ne fait pas de pari avec la santé des Français, on fait des choix. Les choix on les a toujours faits devant des faits, pas devant des hypothèses", dit-il. "Il faut prendre des mesures proportionnées, pragmatiques et territorialisées et c'est ce qu'on fait", assure le porte-parole du gouvernement.