Coronavirus et confinement : quels déplacements sont autorisés ?

publié le 19/03/2021 à 09:48

16 départements sont replacés sous cloche dès ce vendredi soir minuit : ceux de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes Maritimes. Soit un tiers des Français limités dans leurs mouvements pour freiner l'épidémie. Dans ces départements, les habitants vont pouvoir sortir de chez eux comme ils le veulent, sans limitation de durée. C'est la nouveauté. La seule contrainte désormais, c'est la distance autour de votre domicile : maximum 10 km autour de chez vous.

Et qui dit limite, dit attestation. C'est son grand retour. Les policiers regarderont cette fois votre adresse, et non plus l'heure de sortie. Bien évidemment, vous pouvez continuer à vous rendre au travail, même si celui-ci est au delà des 10 km.

Le Premier ministre a aussi évoqué les déplacements entre départements. Vous ne pouvez pas sortir d'un département confiné, sauf raison impérieuse. Par exemple, vous ne pouvez pas vous rendre à Metz depuis Paris, sauf si vous avez une raison valable qu'il faudra justifier. Mais l'inverse est également de mise : si vous habitez Metz et que vous compter venir à Paris, c'est non, sauf raison impérieuse.

En revanche, si vous habitez à Marseille, qui n'est pas confiné, et que vous voulez aller en Bretagne, c'est possible. Mais pour cela il faut arriver avant 19h : la nouvelle heure de couvre-feu.

Des contrôles dès samedi 6h

Il y aura des contrôles dans les départements confinés. Ils commenceront dès samedi 6h dans les gares, aéroports et péages. Même chose que lors des précédents confinements. Pas de justification valable, ce sera une amende.

Si on a déjà réservé des billets de train et qu'on ne peut plus voyager à cause du confinement, la SNCF a décidé hier soir de rendre tous les billets de TGV, OUIGO, Intercités et TER en correspondances échangeables et remboursables sans frais, jusqu'au dernier moment. Cette mesure est valable jusqu'au 19 avril prochain.