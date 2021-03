publié le 19/03/2021 à 11:30

Des retrouvailles forcément particulières avec le Chelsea de Thomas Tuchel moins de quatre mois après avoir remplacé l'Allemand par Mauricio Pochettino ? Un remake de la dernière finale face à l'ogre Bayern Munich ? Une autre affiche digne d'une finale face à Manchester City ? Un tirage a priori plus abordable face au FC Porto ou au Borussia Dortmund ?

Le Paris Saint-Germain sera fixé sur l'identité de son adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions vendredi 19 mars peu après 12h. Contrairement à l'an passé, il n'y a sur le papier aucun véritable bon client à prendre, comme l'Atalanta Bergame pour Paris à Lisbonne ou le RB Leipzig, que le champion de France avait écarté en demi-finale.



Outre le Bayern et City, les partenaires de Mbappé et Neymar - s'il est remis un jour - peuvent aussi hériter du Real Madrid, 13 fois vainqueur (un record) et toujours redoutable lorsque l'altitude s'élève, ou du Liverpool de Jürgen Klopp, vainqueur en 2019. Les matches aller auront lieu les mardi 6 et mercredi 7 avril, les matches retour une semaine plus tard.

Suivez le tirage en direct :

11h55 - Si Paris a atteint sa première finale l'an passé, Manchester City ne l'a encore jamais fait. La meilleur performance des Citizens est une demi-finale en 2016 (élimés par le Real Madrid).



11h49 - Des huit quart-de-finaliste, seuls le PSG et Manchester City n'ont jamais remporté l'épreuve. Le Real a soulevé la "coupe aux grandes oreilles" à 13 reprises (record), le Bayern et Liverpool 6 fois, le FC Porto 2 fois (1987, 2004), Chelsea (2012), et le Borussia Dortmund (1997) 1 fois.



11h42 - Seulement trois clubs présents l'an passé en quarts le sont encore : le Bayern, le PSG et Manchester City. S'étaient invités à la fête à Lisbonne l'Olympique Lyonnais, tombeur de City d'ailleurs, le Barça, giflé 8-2 par le Bayern, l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid et le RB Leipzig.



11h36 - Les affiches des demi-finales seront également déterminées lors de ce tirage au sort intégral (deux clubs d'un même pays peuvent s'affronter à partir des quarts de finale).



11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.