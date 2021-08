Leboncoin : il commande un Iphone 11 et reçoit un pot de ratatouille

C'est une blague de très mauvais goût à laquelle il ne s'attendait pas. Mardi 17 août, un jeune homme de 16 ans habitant en Haute-Garonne s'est fait arnaquer sur le site Leboncoin, où il comptait acheter un iPhone 11 à 264 euros, après avoir répondu à l'annonce d'un vendeur privé.

Comme le rapporte France Bleu Occitanie, après avoir effectué le règlement via le paiement sécurité du site, l'acheteur s'est rendu quelques jours dans un point relais pour récupérer son colis dans lequel il a malencontreusement trouver un pot de ratatouille. "Je me suis dit c'est une blague. Je suis retourné au magasin Intermarché où j'avais récupéré mon colis, j'ai expliqué la situation et il y avait une dame à côté qui rigolait [...] On m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour moi alors j'ai contacté Leboncoin" fustige l'acheteur auprès de nos confrères.

De son côté, le vendeur affirme avoir bel et bien envoyé l'iPhone et dénonce lui aussi une arnaque. L'acheteur a quant à lui décidé de porter plainte et espère être remboursé par Leboncoin.