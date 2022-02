Guerre Ukraine-Russie : le fondateur de Rakuten offre près de 8 millions d'euros à l'Ukraine

Dimanche 27 janvier, quatre jours après l'invasion Russe en Ukraine, le milliardaire japonais et fondateur de Rakuten Hiroshi Mikitani a annoncé qu'il allait faire un don d'un milliard de yens soit de 7,7 millions d'euros au gouvernement de Kiev qu'il veut consacrer à des activités humanitaires.

Le milliardaire a informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de ce don dans une lettre qu'il lui a adressée et qu'il a ensuite publiée sur son compte Twitter. Dans celle-ci, le milliardaire a commencé par affirmer que "mes pensées sont avec vous et avec le peuple ukrainien". Le fondateur de la société d'e-commerce Rakuten a qualifié de l'invasion russe de "piétinement de l'Ukraine" et de "défi à la démocratie". Le milliardaire japonais a terminé sa lettre en écrivant qu'il espérait "sincèrement que la Russie et l'Ukraine pourront résoudre cette question de manière pacifique et que le peuple ukrainien pourra retrouver la paix le plus rapidement possible".

Hiroshi Mikitani, qui a rencontré Volodymyr Zelensky en 2019 lorsqu'il s'était rendu à Kiev, a indiqué qu'il souhaitait que le don de 7,7 millions d'euros délivré à l'Ukraine soit consacré "à des activités humanitaires pour aider les personnes en Ukraine qui sont victimes de la violence".

Le même jour, dimanche 27 janvier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rappelé le soutien sans failles de son pays à l'Ukraine, indiquant que "nous déclarons que nous sommes avec le peuple ukrainien qui agit vaillamment pour défendre sa souveraineté et son territoire ainsi que sa patrie et ses familles". Il a annoncé que le Japon allait joindre le G7 et l'Union européenne afin d'"isoler la Russie du système financier international et de l'économie mondiale" notamment en gelant les actifs de Poutine et ceux d'officiels du régime ainsi qu'en coupant la Russie du réseau bancaire international Swift. Le Japon a également annoncé qu'il allait restreindre les exportations de semi-conducteurs des composants électroniques, essentiels dans de nombreuses industries.