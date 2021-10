À l'heure où un vêtement sur deux est acheté en promotion, le marché du déstockage a de beaux jours devant lui. Les villages de marque et les sites de ventes privées se partagent ce juteux marché où les réductions peuvent atteindre jusqu'à -85%. Mais la qualité des vêtements est-elle vraiment la même ? Et où faire les meilleures affaires ?

"Les magasins d'usine sont les ancêtres des villages de marques (...) il doit y en avoir 26 dans toute la France. Et chacun va avoir sa spécialité. Dans celui dans lequel on a tourné Les secrets des champions du discount (diffusé ce 24 octobre à 21h05 sur M6, ndrl), c'était près de Strasbourg et le promoteur a recréé un petit village alsacien avec des maisons à colombages, des restaurants, des cafés, des aires de jeux pour les enfants et même un lac artificiel", démarre Laura Orosemane, journaliste pour Capital sur M6. "On est un peu dans le Disneyland de la promo. Tout est fait pour que vous achetiez des fins de stocks", ajoute-t-elle.

"Sur les sites de ventes privées on va pouvoir retrouver les mêmes grandes marques que dans les villages de marques comme Lacoste, Puma... et des marques qui sont plus confidentielles, qui ne sont présentes parfois que sur Internet", décrit encore Laura Orosemane.

Que peut-on trouver dans les villages de marques ?

Mais alors, acheter des vêtements dans des villages de marques signifie-t-il d'acheter des vêtements démodés ? "Alors oui forcément. C'est une règle des villages (...) on va retrouver les collections des saisons passées (...) il peut y avoir la dernière paire de baskets à la mode, vous allez pouvoir trouver des Nike très correctes ou les dernières Stan Smith", ajoute la journaliste.

Et quid des marques de luxe comme Vuitton, Dior et Chanel ? "On en trouve moins. Il y a un village qui fait référence pour le luxe, c'est la Vallée Village près de Marne-la-Vallée. Là-bas il y aura une concentration plus importante de marques de luxe dégriffées. Il y a Gucci, Céline, Prada", raconte Laura Orosemane en poursuivant que les marques comme Hermès, Chanel ou Dior en sont absentes.

Où fait-on les meilleures affaires ?

Que choisir entre sites de ventes privées et villages de marques pour dénicher de bonnes affaires ? " Il y a une chose à retenir : en village de marques, c'est -30% de réduction minimum toute l'année. Il peut y avoir des périodes de promos en plus, comme les soldes", répond Laure Orosemane à Flavie Flament. Quant aux sites de ventes privées, "leurs objectifs c'est de faire des coups", "donc les promos vont être plus agressives : minimum -50% dès le début, pour aller jusqu'à -90%".

Laure Orosemane rappelle qu'en villages de marques, vous allez "trouver plus de vêtements de la saison d'avant". Les ventes privées "peuvent parfois mixer les collections de l'année précédente, mais aussi des lots plus anciens. Et c'est un peu une astuce qu'on a découvert dans notre enquête".

En règle générale, vous avez 30 jours pour rapporter un vêtement défectueux acheté dans une boutique d'un village de marques. "Sur Internet, c'est un peu plus protégé. Il y a le droit de rétraction du consommateur, vous avez minimum 14 jours pour retourner, renvoyer l'article et se faire rembourser. Et ça, généralement, les sites de ventes privées l'applique (ce droit de rétractation, ndlr) et ils vont même aussi au-delà de ces 14 jours réglementaires", conclut Laure Orosemane.

