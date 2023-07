Le rosé va-t-il détrôner le vin rouge en France ?

L'été, c'est la saison de la convivialité et de l'apéro. Vin à part entière qui n'a rien d'un mélange entre les classiques vins rouges et vins blancs, le rosé a une cote de popularité fulgurante ces dernières années. Appréciée pour sa légèreté et son parfum fruité en bouche, cette boisson alcoolisée est très appréciée des vacanciers.

Le rosé, c'est avant tout un vin qui a sa propre méthode de fabrication. De toute évidence, ce n'est pas la couleur du raisin qui influe sur la couleur du vin mais bien le processus de vinification, le nom de la technique utilisée pour le transformer en vin. La couleur provient de la peau du raisin. Pour le rouge, sa teinte est donnée par le raisin noir qui macère longuement dans sa peau. Le processus est le même lors de la fabrication du rosé, sauf qu'il macère beaucoup moins longtemps, offrant une teinte plus claire au résultat.



Le vin des vacances

Les vignerons jouent également sur ce temps de macération pour obtenir des rosés plus ou moins colorés, ainsi que les cépages ou la sucrosité. Ce fameux nectar rose est principalement produit dans le sud-est, en Côtes de Provence, qui centralise 42% du marché national à lui seul. Le sud de l'Europe et l'Océanie sont également des grands producteurs de rosé. En termes de consommation, les Français restent les plus grands buveurs de rosé du monde, puisqu'un tiers des bouteilles sont consommées sur le territoire.

Pourtant, il a longtemps bénéficié d'une mauvaise image, raconte le directeur général du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, Brice Eymar. "Comme c'était le vin de vacances, ça reste beaucoup ancré dans la tête des consommateurs. Mais la Provence s'est beaucoup battue pour qu'on puisse élargir la période de consommation. Le rosé, ce n'est pas que l'été", affirme-t-il.

Actuellement, le rosé est le plus accessible de tous les vins ce qui représente un argument de vente convaincant. Grâce à une communication très moderne sur les réseaux sociaux, le rosé pourrait bientôt détrôner le blanc et le rouge dans le cœur des Français, et notamment des jeunes, malgré une stratégie de montée de gamme du rosé, qui reste avant tout un produit de grande consommation.