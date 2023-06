L'image a fait le tour des médias et des réseaux sociaux ce weekend. Emmanuel Macron descendant d'un seul trait une bière avec les joueurs du Stade Toulouasin après leur victoire en finale du Top 14. Un cul-sec présidentiel tout ce qu'il y a de plus classique dans les troisièmes mi-temps du monde de l'ovalie qui n'est pas très bien passé pour une partie de l'opinion, à gauche notamment. En cause, le message véhiculé par le président, en totale contradiction avec les politiques de santé publique.

Invité de Ça Peut Vous Arriver de Julien Courbet ce lundi 19 juin, le Dr William Lowenstein a estimé sur RTL que "le côté festif 'Et glou et glou' est quand même un peu puéril". "Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de faire des campagnes en disant de faire attention à l'alcool si on dit que tout le monde doit être bourré à une fête, le 31 décembre ou à l'anniversaire. Je ne pense pas que pour être un homme, il faille faire cul-sec. Ce n'est pas ça qui fait la hauteur d'un être humain".

"C'est aussi un mauvais message pour les jeunes, qui sont 40% à pratiquer le "binge drinking" régulièrement et à boire le plus possible pour être bourré le plus rapidement possible. Il aurait bu en petites gorgées, ça aurait été sans doute moins grave. Le message envoyé à la jeunesse est quand même assez désastreux", estime pour sa part Sophie Aurenche, journaliste à RTL.

