George Clooney, bientôt propriétaire dans le Var, va-t-il se lancer dans le rosé ?

publié le 29/04/2021 à 13:44

Certains de nos compatriotes vont peut-être croiser régulièrement George Clooney sur leur marché varois. L'acteur et son épouse Amal doivent acquérir dans les prochains jours une bastide provençale du XVIIIe siècle à Brignoles,17.000 âmes, a révélé le journal Var Matin. De quoi suivre l'exemple de son ami Brad Pitt qui possède le château de Miraval tout proche.

Naturellement, le couple influent et glamour ne va pas acheter une petite maison discrète. Les Clooney devraient acquérir le domaine du Canadel (900 m²) et ses 172 hectares de terrain dont des vignes. Idéal pour faire du rosé.

Éric Lambert, président du Syndicat des vins Coteaux Varois en Provence, a beaucoup d'espoir pour son appellation dont le prestige ne pourrait que grandir avec un pareil parrainage. "Pour nous, c'est du pain béni, confie-t-il au micro de RTL. On a environ 20 à 25% de nos vins qui partent aux États-Unis, c'est le premier marché à l'export. Les Clooney pourraient devenir des ambassadeurs. On va voir comment il développe son domaine puisqu'il n'y a que huit hectares de vignes mais il y a un potentiel énorme. On espère pouvoir le rencontrer si un jour il descend dans le quartier, pour discuter avec lui et voir les projets qu'il a".

Le domaine affiche un niveau de beauté et de luxe certain : maison de gardien, piscine, lac, jardins à la française, terrain de tennis et terrain de pétanque. Le maire de la commune Didier Brémond, qui a confirmé l'information, a précisé que le couple venait - et ça ne surprendra personne - "chercher la tranquillité". La législation sur la protection de la vie privée offerte par le droit français est aussi l'un des atouts non-négligeables de cette propriété. Les stars le savent bien.