Baux-de-Provence : Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se lancent dans la production de vin rosé

Nos vignobles français sont toujours plus prisés par les stars. Après le rosé de Brad Pitt, le champagne de Leonardo DiCaprio ! Les investissements sont plus nombreux que jamais, le couple Nicolas Sarkozy/Carla Bruni a par exemple racheté le château d'Estoublon dans les Bouches-du-Rhône, coup de cœur pour le vin, le domaine, mais aussi une belle affaire. C'est même une très belle affaire, le vignoble est un AOP des Baux-de-Provence entièrement bio et sera en grande partie restructuré, il passera de 14 à 23 hectares.

Mais le grand projet qui vient d'être finalisé, c'est la création d'un vin rosé, le Roseblood, porté par Carla Bruni en personne. L'ancienne Première dame s'est totalement investie. "Elle vient, je prépare des dégustations pour qu'on puisse travailler les assemblages", explique Anaïs Mailler, œnologue et directrice technique du château. "C'est quelqu'un d'assez généreux, qui a une sensibilité artistique qui a toute sa place dans la création d'une cuvée Roseblood", dit-elle.

Petite particularité, entorse diront certains, ce vin sera un IGP méditerranée avec des assemblages. En entrepreneurs avertis, les nouveaux propriétaires surfent sur la mode des rosés, et ils sont ambitieux. "L'exportation va se faire très rapidement puisqu'on a ouvert une vingtaine de marchés cette année. Et devenir leader évidemment, on n'est pas là pour être numéro 2", dit Marie-Emmanuel Febvret, la directrice marketing et commercial.

Et si le cœur vous en dit et surtout le portefeuille, le château est à louer pour vous tout seul quand le couple Sarkozy n'y est pas.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info