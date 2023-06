Pourquoi risque-t-on d'avoir du mal à trouver du Ricard cet été chez Leclerc ?

Vous n’avez pas trouvé de bouteilles de Ricard, de Pastis 51 ou encore de Lillet lors de vos dernières courses à Leclerc ? Il ne s’agit pas d’une rupture de stock mais d’un conflit entre le groupe Pernod Ricard et le géant de la grande distribution.

Notez que ça ne concerne pas que le Pernod ou le Ricard, ça touche l'ensemble des marques du numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Donc, vous allez aussi avoir du mal à trouver les whiskys Ballantine's et Aberlour ou encore la Suze et le Lillet.

C'est la démonstration que les négociations commerciales demandées par le gouvernement ont bien commencé entre la grande distribution et les marques. C'est la preuve aussi que ces négociations sont tendues voire bloquées. Et ce n'est pas très surprenant de retrouver Leclerc dans ce bras de fer puisqu'il est très dur en négociation.

Ce n'est pas non plus étonnant de retrouver Pernod Ricard dans ce type de rapport de forces. C'est déjà arrivé avec Leclerc début 2019 et l'an dernier avec Lidl. Quand les négociations sont dans l'impasse, la grande surface dispose d'une arme absolue : elle déréférence la marque. C'est ce que nous vivons là.

Un combat de poids lourds

Le groupe Pernod Ricard a fortement augmenté ses prix ces derniers mois et ne s'en cache pas. Il a compensé la baisse de volume sur certains produits comme le Cognac ou les vins par des hausses de prix. Lors des derniers résultats semestriels, Pernod Ricard a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 19% à 7,1 milliards d'euros au premier semestre grâce à des prix qui avaient progressé de 10%. Ça n'est pas du tout dans l'air du temps.

C'est un conflit entre deux géants, deux poids lourds et la partie n'est pas simple. D'un côté, Pernod Ricard, groupe mondial qui réalise aujourd'hui ses profits à l'international avec la Chine depuis que le pays a rouvert, l'Inde ou les États-Unis. La France est le marché historique mais c'est un confetti.

De l'autre côté, le leader des grandes surfaces qui détient quasiment un quart du marché. Difficile de sortir un résultat commercial correct en se privant de Leclerc en France. Et, mine de rien, Alexandre Ricard me confiait il y a quelques années : quand on vend Pernod Ricard en Chine, on vend la France. Donc le groupe ne peut pas faire totalement une croix sur son pays de naissance.

L'été, une saison cruciale pour la marque

Ce n'est pas un conflit qui peut durer longtemps. Début 2019, le bras de fer Leclerc/Pernod Ricard avait tenu un peu plus de 2 mois. Mais là, on entre de plain-pied dans l'été. Impossible de rater cette saison pour Pernod Ricard. Et Leclerc sait bien que son rayon boisson apéros n'a plus la même valeur sans les marques Pernod Ricard. Il ne faut jamais oublier que le Ricard est le produit le plus vendu en grande surface, derrière l'eau Cristalline mais devant le Coca-Cola.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info