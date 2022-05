REPORTAGE : le rosé de Provence séduit toujours plus de stars

Le rosé de Provence séduit toujours plus de stars

Après Brad Pitt, Georges Clooney, Georges Lucas, Kylie Minogue et John Malkovich, c'est le basketteur Tony Parker qui vient de s'associer avec un poids lourd du secteur vinicole. Un coup de pub international pour le vin de Provence, mais qui entraîne une forte augmentation du prix du foncier sur place.

La star du basket français revendique être "un bon vivant" et même au top de sa carrière au sein des Spurs de San Antonio, il buvait régulièrement un ou deux verres de vin français. "C'est son coach, Greg Popovitch qui l'a initié. Après les belles victoires ou les grosses défaites, il débouchait souvent une belle bouteille et en faisait profiter ses joueurs", confie Michel Reybier, qui vient de nouer un partenariat avec "TP" autour du domaine de la Mascarone pour produire un vin Rosé siglé par le champion.

Implantées au Luc, à quelques kilomètres de Saint-Tropez, les vignes de la Mascarone ont vu passer Tony Parker le mois dernier. "Il participe aux assemblages des vins, à leur conception et à la promotion des produits. Il est très heureux d'être le propriétaire d'un petit morceau de Provence qui fait rêver tout le monde", abonde le grand patron Michel Reybier. La star apporte son dynamisme, son image, ses connexions américaines et le domaine son expertise : c'est le genre "d'attelages" qui se multiplient en Provence.

Les vignes de la Mascarone Crédit : Hugo Amelin

Kylie Minogue, célèbre pour ses chansons et son vin

Quelques kilomètres plus loin, l’ancienne Abbaye du Château Sainte Roseline semble être un jardin d'Eden suspendu au milieu des hectares de vignes. C'est ici que la chanteuse Kylie Minogue a décidé de lancer son cru de rosé, sans devenir propriétaire, mais en mettant son nez dans les cuves pour définir un vin "fruité, avec des accents de framboise". Pas vraiment à destination du marché français donc mais plutôt nord-américain, un continent qui importe une bouteille de rosé sur deux produite en France.

"Le marché du rosé a complétement explosé en 15 ans. Aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre" décrypte Éric Henry, le directeur général du site. "Il faut maintenant chercher à être les meilleurs dans ce domaine, proposer un produit de top qualité".

La légende raconte qu'après une épuisante journée en studio, la chanteuse Australienne a pris un verre de vin de Provence et a été séduite par sa fraîcheur. "Non, non, ce n'est pas une légende, c’est la vérité ! Elle a dit je veux un rosé qui 'parle, qui a une histoire à raconter'. C'est son agent, qui est aussi l'un de nos représentants au Royaume-Uni qui nous a mis en relation", poursuit le directeur du Château Sainte-Roseline.

"Elle s'est vraiment impliquée, on a travaillé ensemble : je peux vous citer les 4 numéros de cuves qu’elle a sélectionnés et qui constituent l'assemblage de sa cuvée. Elle a son mot à dire sur le packaging, le marketing et c'est quelqu'un de très accessible : elle a tenu à rencontrer tous nos employés", ajoute-t-il. Toujours sur le devant de la scène, Kylie Minogue possède un vrai portefeuille qui comporte plusieurs marques d'alcool. Son rosé, vendu 14 euros la bouteille dans le commerce, est sa dernière acquisition.

Kylie Minogue a lancé sa marque de vins en mai 2020, avant d'investir dans le rosé fin 2021. Crédit : Hugo Amelin

"Des ambassadeurs inégalables"

La proximité de Saint-Tropez, du festival de Cannes, de Monaco, dans des domaines luxueux "cachés" dans la nature, protégés finalement par quelques hectares de vignes, est un modèle qui séduit les stars assagies d'Hollywood. Dans un petit périmètre proche de Brignoles, trois poids lourd du 7e art font leurs premières armes de vignerons, sous l’œil à la fois amusé et admiratif d'Éric Lambert, le président du syndicat des Coteaux Varois.



"Georges Lucas, il produit un peu, il nous laisse quelques dizaines de cartons, mais tout le reste part chez ses amis en Californie, il en fait profiter tout le monde. Georges Clooney lui n'a pas encore sorti sa première bouteille, mais il s'y intéresse : il est venu nous voir pour savoir comment développer ses quelques hectares, pour une production confidentielle, raconte-t-il. Lui n'a que du raisin blanc sur son site, il va devoir s’associer à une coopérative ou un domaine. Tout le monde se lèche déjà les babines à l'idée de nouer ce partenariat".



"Brad Pitt, son rosé marche bien, mais avec son divorce, on ne sait pas trop ce que le site va devenir, ajoute Éric Lambert avant de conclure : Ce sont des ambassadeurs inégalables, même si leur production est infime, c’est un coup de projecteur mondial".



Revers de la médaille : le prix du foncier a doublé en 10 ans. "Oui, les Américains payent grassement ces bastides du XVIIIe siècle, au-dessus des prix du marché, avec des sommes qui dépassent parfois les 10 millions d’euros. Ça devient très compliqué pour les jeunes vignerons qui ne possèdent pas encore de vignes de se lancer", explique le président du syndicat viticole. Après la guerre des étoiles, la guerre des vignobles, dont certains sont bénis chaque année par un prêtre pour se prémunir des intempéries.