INVITÉ RTL - Le PDG de Dassault Aviation plaide pour "une logique européenne de solidarité" pour le gaz

Face à la flambée des prix de l'énergie, Geoffroy Roux de Bézieux évoquait des "entreprises étranglées", confrontées à un problème de survie à court terme. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, invité de RTL, lundi 21 novembre, est d'accord avec lui. "La vraie question, c'est, est-ce qu'on arrive encore à produire au bon prix ?", a-t-il demandé.

Selon lui, les aides qui vont arriver permettront de soutenir les petites entreprises (PME et TPE), tandis que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises pourraient choisir une énergie moins chère, en produisant en dehors de la France. Éric Trappier, qui est aussi le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) a déclaré attendre une réponse européenne pour acheter le gaz de façon groupée.

"Il faudrait qu'il y ait une logique européenne de solidarité pour les achats de gaz", a demandé le PDG de Dassault Aviation. "Si on avait des achats groupés à un prix qui soit unifié, à ce moment-là, on n'aurait pas de compétitivité", a-t-il argumenté. Pour lui, cette solution permettrait de faire baisser le prix du gaz, car l'Europe est un grand acteur économique.

