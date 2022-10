Crise de l'énergie : l'État va prendre en charge une partie de la facture des entreprises en 2023

Alors que la crise de l'énergie bat son plein et que la saison hivernale s'annonce compliquée partout en France, la ministre de la la Transition énergétique Agnès Pannier-Runache a annoncé ce dimanche 22 octobre que l'État allait accompagner financièrement les entreprises en 2023.

Cela prendra la forme d'une "garantie électricité" : "Nous allons très prochainement finaliser cette proposition (...) Dans un moment où les prix sont en train de s’envoler, nous ne laisserons pas les industriels fermer, nous ne laisserons pas tomber les entreprises", a assuré la ministre sur BFM TV.

"La partie dite Arenh qui permet d'avoir accès à une facture aux alentours de 50 euros du mégawatt est déjà protégée et sur les 50% restants, nous allons prendre une partie du coût entre un prix de référence et la réalité des prix que payent les entreprises" a-t-elle expliqué. Pour éviter tout abus, un "plafond" sera élaboré et "une contribution" sur "un prix de référence" sera exigé.

