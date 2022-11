INVITÉ RTL - Énergie : "La France est en voie de désindustrialisation", selon Geoffroy Roux de Bézieux

Invité de la matinale de RTL ce mardi 8 novembre, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux s'est dit "très très inquiet sur l’énergie". "On est en voie de désindustrialisation en France et en Europe si on continue comme ça. Si durablement le coût de l’énergie aux Etats-Unis et en Chine est deux ou trois fois moins cher qu’en Europe, alors le risque est massif", a-t-il estimé au micro d'Amandine Bégot.

Geoffroy Roux de Bézieux souhaite que toute l'Europe soit solidaire et en appelle à Emmanuel Macron pour "forcer l'Allemagne à faire preuve de solidarité", alors que le gouvernement allemand refuse jusqu'ici de céder sur les demandes de Paris et Madrid de réformer le marché de gros européen de l'électricité en plafonnant le prix du gaz utilisé pour produire de l’électricité dans l’UE.

"Je ne comprends pas l'attitude des Allemands. La plupart des pays européens et le patronat européen sont pour ce découplage. Il faut faire un bras de fer. Il faut forcer les Allemands à faire preuve de solidarité et avoir ce système européen", a lancé le patron du Medef, qui redoute de voir se profiler "une compétition entre usines européennes alors que le vrai sujet c’est les États-Unies et la Chine".

"Si on a un prix européen durablement non compétitif, on va perdre nos emplois", estime Geoffroy Roux de Bézieux. "Pour moi, les Allemands sont en train de paniquer car ils voient leur modèle économique, qui reposait sur beaucoup d'exportations avec une énergie pas chère qui dépendait de la Russie, disparaître. Ils vont revenir à la raison. Il faut avoir ces discussions", a-t-il ajouté. Le patron du Medef fonde beaucoup d'espoir dans la réunion du prochain Conseil européen pour faire avancer le dossier. "C'est un peu la dernière chance", selon lui. "L'Allemagne ne s'en tirera pas seule".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info