Le gouvernement a détaillé, jeudi 27 octobre, son dispositif pour aider les entreprises face à l'explosion des coûts de l'énergie. Durant une conférence de presse technique, la Première ministre, Élisabeth Borne, s'est retenue de rire nerveusement face à une suite de chiffres et d'acronymes indigestes, qui a été difficilement comprise par l'assemblée. Cependant, le ministre de l'Économie et des finances, Bruno Le Maire, est revenu pour expliquer le propos du gouvernement.

Ainsi, les TPE, les très petites entreprises, et les PME, les petites et moyennes entreprises, seront aidées par l'État à partir du 1er janvier 2023. L'aide mise en place représente une économie de 20 % à 30 % sur leurs factures d'électricité et concerne les entreprises de 1 à 250 salariés. Avec ce plan, l'État prendra en charge une partie de la facture d'électricité, mais uniquement pour les entreprises qui payent plus de 325 euros le mégawatt heure, ce qui est le cas pour la plupart des contrats signés en 2022.

Les patrons n'ont aucune démarche à effectuer. La réduction apparaitra directement sur la facture, pour toute l'année 2023. De leur côté, les grandes entreprises seront également aidées, mais de manière ciblée. Au total, la mesure coûte 12 milliards d'euros. Elle sera en partie financée par la taxe sur les superprofits au niveau européen.

À écouter également dans ce journal

Disparition de Justine - Le principal suspect dans la disparition de Justine Vayrac, 20 ans, a révélé avoir tué et violé la jeune fille près de Brive-la-Gaillarde. Un corps a été trouvé dans l'après-midi dans un lieu indiqué par le suspect. Il doit encore être identifié.

Guerre en Ukraine - Dans une allocution donnée jeudi après-midi, le président russe, Vladimir Poutine, défend le droit de la Russie à exister face à l'Occident. Il estime que le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre Mondiale.



Action contre Vermeer - À La Haye, le tableau "La jeune fille à la Perle" a été visé par une action d'activistes écologistes dans un musée. L'œuvre, protégée par une vitre, n'a pas été endommagée.

