publié le 23/02/2021 à 11:30

Céline achète, en 2018, un appartement à rénover, à Châteauroux, en vue d’un investissement locatif. Il est rapidement mis en ligne à la location saisonnière sur une grande plateforme spécialisée. Durant deux ans, tout se passe bien. Mais une réservation va tout changer. En janvier 2021, le logement est loué par un couple marié. Les époux insistent pour rester une nuit de plus et proposent de régler en liquide.

Céline décline la demande, pour des questions d’assurance, et les voyageurs partent donc le lendemain, comme prévu. Mais ce jour-là, elle reçoit un appel de ses voisins qui s’inquiètent d’avoir vu sortir deux hommes étranges de l’appartement. Céline se rend sur place et là, c’est la stupéfaction. Son appartement est entièrement dévasté, vandalisé du sol au plafond. Tout y est passé : les fils des appareils électroniques sont coupés, les poubelles déversées sur le lit, de la peinture jetée sur les murs, les toilettes sont bouchées… Il y en aurait pour plus de 6.000 euros de dégâts.

En suivant scrupuleusement les consignes de la plateforme, Céline fait jouer la garantie prévue dans sa situation, avec des photos, factures et vidéos à l’appui. Mais au terme de la procédure, on lui redemande des informations déjà fournies. Elle les retransmet dans la foulée. Puis, un agent anglophone lui indique que, faute d’éléments complémentaires, sa demande est clôturée et Céline ne peut prétendre qu’à 700 euros d’indemnisation.

Depuis, impossible d’avoir un interlocuteur. Aujourd'hui, elle doit refaire l’appartement à neuf, deux ans après sa rénovation et ne peut donc plus le louer. Elle compte sur Julien Courbet et son équipe pour qu'il y ait enfin une prise en charge et qu'une indemnisation ait lieu.

Céline a retrouvé son appartement dégradé

