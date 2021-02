publié le 24/02/2021 à 11:30

Lilia, depuis février 2018, vit dans un logement social avec son mari et sa petite fille. Au départ, tout se passe bien. Mais, à partir de la fin d’année 2019, des blattes apparaissent progressivement dans l'appartement. Elle prévient le bailleur et son gardien. Dès le début, personne ne semble la prendre au sérieux. Puis, ses interlocuteurs se retranchent derrière la situation sanitaire pour faire traîner les choses. Aujourd'hui, les blattes prolifèrent plus que rapidement dans toutes les pièces.

La situation est telle que sa fille ne peut même plus dormir sans risquer de se retrouver avec des insectes sur elle. Lilia tente bien de brimer l’invasion en administrant elle-même des produits. Malheureusement, les blattes réapparaissent toujours plus nombreuses… Exaspérée, Lilia finit par adresser un courrier recommandé au bailleur social. Cette fois, son agence réagit. Une entreprise de nettoyage se déplace même chez elle, le 31 décembre 2020. Pour autant, dès le lendemain, une centaine de blattes vadrouillent de nouveau dans l’appartement !

Trois nouvelles interventions ont lieu courant janvier, mais elles se révèlent toutes aussi inefficaces. Seuls des travaux d’envergure semblent nécessaires tant l’immeuble serait infesté. Consciente de ne plus pouvoir vivre dans ces conditions, Lilia demande à être relogée. Seulement, les semaines défilent sans que rien n’avance...

La télévision et le lave-vaisselle sont hors-service

Dans l’impossibilité de continuer à vivre dans ce logement, Lilia vit provisoirement chez sa belle-sœur. À cause de cela, sa fille a dû être déscolarisée. Parallèlement, tous ses biens matériels dans l’appartement se dégradent.

Les blattes ont d’ores et déjà rendu hors-service la télévision et le lave-vaisselle. Et, pendant ce temps, Lilia continue à payer plein pot son loyer de 600 euros. Julien Courbet et toute l'équipe interviennent afin que le bailleur social reloge cette famille sans plus attendre.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr

L'appartement est assiégé par les blattes