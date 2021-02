Location : l'entreprise qui occupe les locaux laisse le bâtiment se dégrader

publié le 22/02/2021 à 11:30

En 2006, la maman de Benjamin, Françoise, fait l’acquisition d’un bâtiment qu’elle loue à un géant de la grande distribution. Les années passent et le bail commercial est renouvelé en 2015. En 2018, alors que Benjamin fait, pour sa mère, une visite du bâtiment, il constate diverses dégradations sur la toiture-terrasse, ainsi qu’à l’intérieur des locaux.

Conformément à ses obligations contractuelles, le locataire est supposé prendre en charge l’entretien annuel de la toiture et informer le bailleur de toutes anomalies. Mais il n’en est rien. Benjamin envoie alors un courrier recommandé afin de rappeler à l’enseigne ses obligations et l’informer des différents dommages matériels. Un responsable lui indique qu’une réponse lui sera adressée dans les meilleurs délais. Mais les mois passent... En juillet 2019, Benjamin relance ce contact, faute de retour de sa part.

Depuis, malgré ses nombreuses relances en 2020, puis 2021, aucun interlocuteur ne semble décidé à intervenir. En attendant, l’état du bâtiment s’est aggravé et Benjamin et sa mère vont devoir faire des travaux plus importants, en raison de l’inaction de l’enseigne.

Aujourd'hui, sa mère souhaite revendre le bâtiment afin de récupérer de l’argent pour sa retraite, mais se retrouve complètement bloquée par l’inaction de l’enseigne. Elle ne sait plus quoi faire pour se faire entendre, et compte sur Julien Courbet et son équipe pour qu'un responsable des travaux intervienne au plus vite pour constater les différents dommages matériels.

La grande enseigne ne prend pas soin des locaux

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr