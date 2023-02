Crédit : Keep It 100 / Getty images

Pour encourager les propriétaires comme les locataires d'un logement à le rénover, notamment afin d'éviter les passoires thermiques, le gouvernement a instauré des dispositifs permettant de réduire vos impôts. Ainsi, certains travaux comme ceux d’entretien ou de réparation du logement, les travaux d’améliorations ainsi que les travaux de rénovations énergétiques ou remises aux normes vous permettent d'en bénéficier.

D'une part, les travaux d’entretien et de réparation permettent de remettre le bien ou l’immeuble, en bon état sans modifier l’agencement ni l’équipement intérieur. Cela correspond aux parties externes de votre logement, comme le ravalement de sa façade, la remise en état de sa toiture, le remplacement d'une chaudière ou d'autres éléments faisant partie de ses canalisations ainsi que de la remise en état de ses installations électriques. En ce qui concerne les réparations locatives, la déduction pourra être faite si ces réparations sont engagées en vue d’une location future ou si elles sont nécessaires pour un bien vétuste.

Les travaux d’amélioration du logement concernent les biens qui sont à usage d’habitation ou qui servent aux professionnels ou commerciaux pour faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite. Ils peuvent aussi servir à protéger les locaux de l’amiante, ou encore les biens de propriétés rurales.

Enfin, pour les travaux de rénovations énergétiques, MaPrimeRénov permet d'obtenir une aide forfaitaire, et non plus une réduction d’impôt, qui est versée à la fin des travaux. Elle est accessible pour tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, que cela soit des propriétaires occupants ou des bailleurs. Cette aide permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage ou de ventilation. Les travaux en question ont pour objectif de garantir des économies d’énergies.



Certaines lois octroient aussi des réductions d'impôts

Outre les dispositifs mis en place pour les travaux, il existe des lois qui permettent de réduire les impôts, comme le dispositif "Denormandie". Ce dernier permet d’investir dans des bâtiments anciens nécessitant des travaux et octroie un avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt. Pour en profiter, il faut que le logement soit vide et nécessite des rénovations pour être mis en location. De plus, il doit se situer dans une commune qui fait partie du programme "Action cœur de ville".

La loi Malraux permet une défiscalisation avantageuse si vous êtes propriétaire de biens anciens lorsqu'ils sont situés dans certains quartiers spécifiques. Cette loi a pour but de préserver le patrimoine architectural français. Si les propriétaires décident de réaliser des travaux de réhabilitation, pour mettre ensuite leur bien en location, ils peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt : en fonction de la localisation du logement, entre 22% et 30% du montant des dépenses peuvent être exonérés.

Malgré ce que l’on peut penser, avoir un déficit foncier n’est pas négatif si l’on possède des biens en location. Cela peut au contraire se révéler avantageux. Un déficit foncier consiste à avoir des charges supérieures aux loyers que l’on perçoit, ce qui permet de bénéficier d’une réduction sur impôt.



