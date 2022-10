Immobilier : Stéphane Plaza vous conseille sur la location d'un appartement meublé

La location meublée à la cote, mais il est impératif de tout savoir sur ce type de location avant de se lancer. Le bien d'une location meublée doit être intégralement aménagé. Le locataire doit emménager avec ses affaires personnelles uniquement.

Tout le reste doit être fourni. La liste des éléments est disponible sur servicepublic.fr. Concernant l'électroménager, la machine à laver et lave-vaisselle ne sont pas obligatoires, mais elles sont vivement conseillées pour louer l'appartement.

La télévision n'est plus sur la liste des éléments à fournir mais elle est chaudement recommandée. La box internet ne l'est pas non plus, mais une installation aux normes comme l'installation d'un boîtier fibre est essentielle pour la location.



Avant d'emménager, il est conseillé aux locataires de faire une check-list des éléments obligatoires. S'il en manque, le bailleur est obligé de les fournir. Soignez l'état des lieux. S'il y a un problème de fonctionnement et que cela n'est pas répertorié au début, ce sera à vous, le locataire, de payer. Pensez également à vous assurer, l'assurance est obligatoire depuis la Loi Allure de 2014.

