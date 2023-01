Immobilier : budget, emplacement, DPE... Les conseils de Stéphane Plaza avant d'acheter un bien

Acheter une maison est une décision importante, il est primordial de faire attention à

certains points pour éviter les mauvaises surprises et s'assurer que vous faites un

investissement judicieux. Avant toute chose, il est essentiel de déterminer votre budget. Prenez en compte non seulement le prix d'achat de la maison, mais aussi les droits de mutation (que l’on appelle communément "frais de notaire"), l’éventuel coût des travaux de rénovation ou de décoration que vous souhaiterez entreprendre et les frais de déménagement.

Une fois le financement validé, il faut être vigilant sur l’emplacement de votre bien, car il peut avoir un impact sur la valeur de votre propriété à long terme. Étudiez la proximité des écoles, des transports en commun, du centre-ville si vous êtes un peu à l’écart, des commerces, ainsi que la distance de votre maison à votre lieu de travail pour votre qualité de vie.

Renseignez-vous aussi sur les projets d’aménagement de la ville et sur ceux qui pourraient voir le jour à proximité de votre bien, car cela peut impacter positivement ou négativement vos possibilités de revente à terme. Il faut donc penser à la revente du bien alors qu’on ne l’a pas encore acheté. Si vous n'avez pas l'intention de rester dans votre maison pendant de

nombreuses années, il est important de penser à la revente potentielle.

DPE et état de la maison

Et même si vous pensez y rester toute votre vie, peut-être que vous serez amené à changer d’avis. Étudiez attentivement les évolutions de votre environnement direct, regardez la valeur des maisons dans le quartier et renseignez-vous sur les tendances du marché pour vous assurer que votre maison aura un bon potentiel de revente. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de l'immobilier pour vous aider dans votre projet.

L’étiquette énergétique de la maison peut être un critère de choix et encore plus depuis le vote de la loi Climat & Résilience à l’été 2021. Tout dépend à la fois de l’usage que vous souhaitez en faire et de votre budget. Si vous souhaitez acheter la maison pour la mettre en location, sachez que les biens classés en DPE (diagnostics de performances énergétiques) G avec une très forte consommation de gaz ou de fioul sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2023. En 2025, ce sera le cas de la totalité des biens classés G, et en 2028 les logements classés F. Si vous souhaitez habiter vous-même la maison, vous n’aurez pas ces contraintes .

Autre point de vigilance avant d’acheter une maison, son état : assurez-vous de faire une inspection approfondie de la maison avant de l'acheter, quitte à vous faire accompagner par un entrepreneur ou un architecte. Essayez de vérifier ou d’avoir des informations sur l’état de la toiture, soyez attentifs à d’éventuelles moisissures, ainsi qu’aux systèmes de plomberie et de chauffage. Mais surtout, réfléchissez aux caractéristiques de la maison que vous souhaitez et qui sont importantes pour vous.

Cela peut inclure le nombre de chambres et de salles de bain, la taille du terrain, la présence d'une piscine ou d'un garage, etc. Votre maison doit correspondre au mode de vie que vous

souhaitez pour vous y sentir bien.

