Immobilier : les conseils de StÃ©phane Plaza pour crÃ©er une atmosphÃ¨re scandinave

Cette année, le style scandinave est plus tendance que jamais. Le style scandinave se définit avant tout par un esprit nature et élégant, qui révèle une atmosphère douce et sereine. C’est un style 100% nordique, apparût dans les années 1920 grâce au designer Kaare Klint. Il a formé et influencé les plus grands designers du XXe siècle, et quelques années plus tard, il donna naissance à un célèbre magasin d’ameublement et décoration que tout le monde connaît, grâce à ce style intemporel par ses formes simples et couleurs neutres.

Son esthétisme est inspiré d'un art de vivre à la danoise "Hygge", le style scandinave est à la fois chaleureux, fonctionnel, minimaliste, convivial et ingénieux, qui se démarque des autres styles de décoration autant par le mobilier, les accessoires que par les luminaires.

Quel mobilier choisir pour un style scandinave ?

C’est un mobilier sobre et élégant axé sur le bois qui se distingue par les pieds fuselés des tables basses, assises, petits mobiliers…. Ils se caractérisent par des rangements ingénieux, placé en hauteur, pour libérer l’espace au sol. Comme assises on tend sur des rockings-chair, poufs confortables…



La couleur prédominante de ce style d’intérieur est le blanc qui permet d’uniformiser la déco et apporter de la luminosité. Il est ponctué de teintes unis en lien avec la nature tel que le gris, le jaune, le camaïeu, le taupe, le bleu ou des tons pastel. Cette tendance symbolise par ses couleurs, dont le blanc et ses motifs, la pureté, l’authenticité et le calme de la nature, mais aussi une allusion aux vastes étendues de neige, dominé par la présence du blanc. Le bois, faisant référence à la forêt.

Miser sur un intérieur lumineux

Le soleil, dans les pays nordiques, se couche relativement tôt, et la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle par les luminaires, est une préoccupation principale. C’est pour cela que les luminaires scandinaves deviennent un objet de décoration à double fonction. Le choix des matières et des couleurs, comme des meubles en bois clairs, a son importance aussi, pour rendre un intérieur lumineux. Il est fort conseillé de multiplier les sources de lumières, sans oublier les bougies, pour le côté chaleureux.

Il faut savoir que la décoration scandinave est bien plus qu’un style, c’est un art de vivre. C’est un style qui apporte du cachet à votre intérieur grâce à sa décoration chaleureuse et cocooning qui apporte un subtil équilibre entre la simplicité, identité et sobriété grâce à ces lignes très épurées et formes géométriques.



