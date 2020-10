Immobilier : son appartement acheté neuf est rongé par l'humidité

publié le 22/10/2020 à 11:30

Clément a 27 ans. Chaque mois, il rembourse un prêt de 700 euros pour un appartement dans lequel il ne peut pas habiter. Le 28 juillet dernier, il signe l’achat de ce logement neuf. Il le paye 331.000 euros. Lors de la première visite, en février, tout semblait parfait. Mais, lors de sa deuxième visite le 16 juillet, Clément constate quelques traces de rouille près des portes de l’appartement…

Il récupère néanmoins les clés du logement le 30 juillet, et se rend compte que l’appartement est plein d’humidité. La peinture cloque et de la moisissure apparaît. Il envoie tout de suite un mail au promoteur pour lui faire part du problème. Ce dernier lui répond en lui écrivant qu’il transmet son dossier au service compétent. Depuis, Clément a envoyé des courriers en recommandé et des mails au service après-vente du promoteur, ainsi qu'au président du groupe.

À ce jour, le jeune homme n'a eu aucun retour. Il a même fait intervenir un architecte-expert. Son rapport est accablant. Il parle de "vice caché". Le taux d’humidité dans les cloisons des murs est deux fois supérieur au taux normal. Ce rapport indique noir sur blanc que "le logement est impropre à sa destination d’habitation".

L'appartement est inhabitable en l'état

Clément a acheté un appartement, à 5.000 euros le m², vendu comme neuf. Mais il se retrouve finalement avec un bien dont les cloisons principales sont détruites à cause de l’humidité. Le logement est inhabitable en l’état. Plus le temps passe, plus les dégâts s’aggravent. La moisissure ne cesse de progresser.

Clément comptait aménager une cuisine, mais ses projets sont à l'arrêt. Il a quitté son ancien logement pour emménager dans celui-ci. Mais comme il ne peut pas y habiter, il loge actuellement chez ses parents qui habitent à 70 km de son lieu de travail.

Il a demandé de l'aide à Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour que le promoteur fasse enfin le nécessaire pour qu'il puisse habiter dans l'appartement.