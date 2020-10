publié le 21/10/2020 à 11:15

Daniel, en juillet 2019, réserve des vacances à la montagne pour le printemps 2020. Il règle dans la foulée un acompte de 1.466 euros auprès de l'hôtel dans lequel il a déjà séjourné en 2018 et 2019.

Il devait initialement partir du 21 au 28 mars 2020. Mais, à cause de la Covid-19 et du confinement, l'hôtel est fermé. Le séjour est évidemment annulé. Mais à ce jour, Daniel n'a reçu aucun remboursement. L’hôtel ne lui a pas non plus proposé d’avoir. Les gérants et responsables ne répondent ni aux mails, ni aux courriers, et encore moins au téléphone.

Daniel a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour obtenir un remboursement, ou du moins, que l’hôtel lui propose un avoir de 1.466 euros.

