Immobilier, assurance vie, retraite... Où placer son argent en 2021 ?

publié le 02/01/2021 à 10:00

Totalement perturbés par la crise sanitaire mondiale, privés de dépenses dans les restaurants, magasins et autres voyages, les Français ont beaucoup épargné en 2020 : plus de 130 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2019. Et dans une année 2021 où le vaccin semble être le sauveur tant attendu, l'avenir économique, lui, reste encore flou. Alors, ou placer son argent pour cette nouvelle année ?

En ces temps d'incertitudes, le premier bon réflexe est de se constituer une solide épargne, par précaution, et disponible dès que besoin. Et même si le célèbre Livret A n'affiche aujourd'hui qu'un taux d'intérêt de 0.5 %, il offre un placement stable et de l'argent disponible à tout moment, et qui permet de rebondir en cas de coups durs. "Depuis mars, les Français privilégient la liquidité et les disponibilités, au détriment des rendements" explique Armelle Lévy, journaliste sur RTL.

Il en est de même pour le Plan Epargne Logement (PEL), sollicité par beaucoup en 2020, mais au rendement tout aussi minime. "Il affiche un taux de rendement de 1%, mais est fiscalisé. On le retrouve à 0.7% après imposition", continue la journaliste. Là aussi, priorité à la sécurité en 2021, si votre objectif, par exemple, est de payer une résidence principale.

Assurance-vie : placement rentable et peu risqué

Placement préféré des Français, l'assurance-vie offre placement sécuritaire et un rendement qui peut s'avérer appréciable. Cependant, en 2020, on constate plus de retrait que de versements dessus. "C'est un placement à moyen ou long terme, et on ne souhaite pas trop s'engager actuellement" affirme Armelle Levy. En effet, si 70% des fonds investis dessus sont sécurisés, les 30 % restants sont voués à la réussite fluctuante des marchés.

Avant de placer son argent, connaitre son profil épargnant semble donc plus que primordial. Tout comme avoir conscience de sa situation financière. Si votre emploi vous semble menacé, priorisez les placements sécurisés. Mais si vous êtes sereins sur ce point, rien ne vous empêche d'investir dans un PEA (Plan Epargne Action), en achetant des parts d'entreprises. Comme la bourse a dégringolé cette année, les nouveaux investisseurs (plus de 158.000 en 2020) se disent que c'est le moment d'acheter des actions peu chères, dans l'optique de les voir remonter. Mais attention aux risques de tout perdre...

Autre placement important, à long terme cette fois-ci, votre retraite. Armelle Levy vous conseille de commencer à préparer votre retraite "assez tôt". Le nouveau plan épargne retraite (PER) est une enveloppe qu'on constitue au fil du temps et qui reste bloquée jusqu'à votre retraite. "Mais vous pouvez exceptionnellement débloquer de l'argent dessus avant votre retraite, si votre but est d'acquérir une résidence principale" explique la journaliste.

En résumé, en 2021, pour limiter les risques, n'hésitez pas à diversifier votre épargne. Ne mettez pas tout sur un seul et même compte. Mais si vous souhaitez faire du profit, il vous faut alors accepter le risque, à différentes échelles selon votre profil et vos ambitions. Enfin, ne confiez votre argent qu'à des établissements agréés comme les banques (liste disponible sur le site de l'autorité des marchés), afin d'éviter au mieux les éventuelles arnaques et fraudes bancaires.

