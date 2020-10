Médicaments sans ordonnances : pourquoi il faut faire attention

publié le 17/10/2020 à 10:27

8 Français sur 10 ont aujourd'hui recours à l'automédication. Des médicaments en vente libre, sans ordonnance, disponibles dans de nombreux commerces et pharmacies, mais pas toujours sans danger. Un mal de tête, des maux d'estomac… On pense alors qu'un simple comprimé résoudra tout. Mais la réalité est bien différente. "Ce n'est pas anodin de prendre un médicament, même en vente libre. Il y a de nombreux problèmes liés à ces substances, explique Christelle Pangrazzi, rédactrice des hors-séries de "60 millions de consommateurs", partenaire de l'émission. Il y a des effets secondaires importants, et la balance bénéfice/risque est défavorable".

Mais que risque t-on en prenant ces médicaments ? D'abord, un surdosage. "Les fabricants jouent sur le marketing en proposant souvent les mêmes substances, mais sous des noms différents, ce qui peut nous amener à prendre 3 types de médicaments différents dans la même journée, mais qui, au final, restent le même produit", témoigne Christelle Pangrazzi. Un surdosage qui peut engendrer hépatites et lésions sur le foie (notamment pour le paracétamol).

Ensuite, ces médicaments contiennent souvent des produits et substances indésirables pour notre corps. "Le dolirhumepro par exemple présente une substance à risque pour notre système cardio-vasculaire", raconte la rédactrice. Médicaments pour la toux, le trouble du sommeil, ou encore anti-douleurs... Ils sont nombreux à présenter des risques. "On retrouve même parfois dans certains médicaments, des additifs pourtant interdits dans l'alimentation, ce qui est assez contradictoire", continue la rédactrice. Mais rassurez-vous, le célèbre doliprane "sous forme 500" reste néanmoins une valeur sure et conseillée.

Au sommaire de l'émission :

Santé : les médicaments sans ordonnances sont-ils sans danger ?

Invitée : Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe des hors-série du magazine "60 millions de consommateurs"



Alimentation : comment bien choisir la nourriture de nos chiens et nos chats ?

Invitée : Charlotte Devaux, vétérinaire

Cuisine : quelle farine pour quelle utilisation ?

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne nutritionniste.

