Noël : quelles sont les alternatives à Amazon ?

publié le 28/11/2020 à 10:00

Malgré une situation sanitaire particulière, le Père Noël, lui, ne sera pas confiné les 24 et 25 décembre prochains. À l'heure où les petits commerces peinent à rouvrir et subissent de plein fouet la pandémie de Coronavirus, le e-commerce progresse se développe à grand pas. Alors, quelles sont les alternatives aux grandes enseignes de distribution en ligne comme Amazon ? "Nous Voilà Bien !" vous répond.

Difficile d'échapper à la vente en ligne. Même si les commerces locaux rouvrent enfin leurs portes ce samedi matin, sous l'égide de mesures sanitaires très strictes, "les achats en ligne ont bondi de 40 % depuis le premier confinement, contre 10 % par an, habituellement" témoigne Armelle Levy, journaliste RTL.

Alors, pour contrer ce développement toujours plus importante du e-commerce, et pour continuer à vivre, les petits commerçants indépendant entrent, eux aussi, dans la course. "On vit un tournant. Les petits commerces ont compris qu'ils avaient une carte à jouer en ligne, et investissent dans le numérique pour se faire connaître" explique la journaliste. Des commandes par e-mail, des pages créées sur les réseaux sociaux, la méthode fait son chemin, mais toujours avec un sérieux désavantage. "Ils n'ont pas les moyens, comme les grandes entreprises, de créer leurs propres sites. Ça coûte beaucoup trop cher" raconte Armelle Levy.

L'union fait la force

La vraie solution, là voilà ! Se regrouper, ensemble, et faire comme les plus grands. "Les petits commerçants se réunissent sur Internet et rejoignent une place de marché (Market Place), explique Armelle Lévy. Et d'ajouter : "Ils vendent leurs marchandises sur un seul et même site. Ils payent un abonnement, certes, mais au moins, ils sont visibles sur un site qui génère du trafic".

Ces places de marché, regroupant de petits commerçants, souvent indépendants, privilégient dans la même logique les fabricants, artisans et commerçants français. Parmi elles, on peut retenir le site "Ma Boutique Française", "Mamie Paulette" ou encore "Mif expo". Sur un seul et même site, vous trouvez de tout, des jouets, aux cosmétiques, en passant par des objets de décoration ou mêmes des livres.

Certains commerces, locaux cette fois-ci, de proximité, vont encore plus loin. Dans certaines villes, des sites regroupant les commerces de la commune ont vu le jour. C'est notamment le cas d'Alès, Limoges ou encore Montpellier. Et s'il vous est impossible de vous rendre dans les magasins à partir de ce samedi, de nombreuses autres solutions s'offrent à vous.

Au sommaire de l'émission :

Noël : quelles sont les alternatives à Amazon ?



Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.



Alimentation : comment bien choisir son vinaigre ?

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, dietéticienne, nutrionniste.



Cuisine : les burgers sont-ils vraiment mauvais pour la santé ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

