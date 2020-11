Coronavirus : les masques pas chers sont-ils efficaces ?

publié le 07/11/2020 à 10:00

Ils sont devenus, malgré nous, les vedettes de cette année 2020. Un temps en pénurie, les masques se trouvent et s'achètent aujourd'hui partout, et en abondance. L'Etat en aurait plus d'un milliard en stock. Mais que sait-on de ces masques censés nous protéger contre la Covid-19 ? Leur qualité est-elle garantie ? "Nous Voilà Bien !" vous répond et vous conseille.

Si les prix des masques baissent nettement actuellement, certains s'inquiètent que cette baisse des prix n'impactent la qualité de protection. "Les prix baissent, car les stocks sont abondants, et arrivent en bateaux", explique Armelle Levy, chef de la rubrique consommation au service économique et social à RTL. "Ce n'est pas parce que le masque coûte entre 10 et 30 centimes aujourd'hui qu'il nous protège moins" continue t-elle.

Alors, quels sont les indices qui nous permettent de savoir que les masques achetés sont aux normes ? "Les masques aux normes européennes sont certifiés avec le sigle CE ou NF ; ils garantissent la protection du consommateur", précise la journaliste. Et de conseiller "de ne pas acheter les boites à 3 euros trouvées sur les marchés ou dans les bazars. Si on ne connaît pas l'origine, on n'est pas sûr de son efficacité".

Quels masques pour quelles différences ?

Masque en tissu, chirurgical, FFP2 ou encore FFF3... De nombreux types de masques sont aujourd'hui dans le commerce. Mais quelles sont leurs différences ? Sont-ils tous du même niveau de protection ? Armelle Lévy insiste en premier lieu sur les masques en tissu : "Si vous confectionnez vos propres masques, veillez à bien respecter les règles édictées par l'AFNOR". Avant d'ajouter : "Le choix d'une bonne matière première est très important".

S'ils sont évidemment tous testés en laboratoire avant d'être vendus, et atteignent tous le même niveau de filtration, les types de masques diffèrent, notamment concernant le sens de filtration de l'air et de nos postillons. "Les masques chirurgicaux et en tissu ne filtrent que dans un sens, ils sont anti-projections" témoigne Armelle Lévy. "A l'inverse, les masques FFP2 et FFP3, eux, filtrent également l'air que l'on inspire", continue t-elle.

Enfin, les masques, notamment chirurgicaux, disposent d'une date de péremption : 3 ans après leurs productions. Un souci principalement lié aux élastiques qui deviendraient de plus en plus rigide avec le temps, et donc moins agréables à porter.

Au sommaire de l'émission :

Les crèmes anti-rides, est-ce que ça marche ?



Invitée : Dr Laurence Netter, dermatologue.



Que sait-on aujourd'hui sur la qualité des masques ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Comment cuisiner une bonne pizza maison ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ.com et auteur culinaire.

