Noël 2020 : quels sont les jouets tendance à déposer sous le sapin ?

publié le 05/12/2020 à 10:00

Les maisons s'illuminent, les guirlandes sont de sortie, et le froid nous envahit. Pas de doutes, nous sommes en décembre, et Noël approche ! Comme chaque année, sous les sapins, des millions de cadeaux seront distribués. "Nous Voilà Bien !" vous récapitule les jeux les plus tendance du moment, que vous retrouvez peut-être sur les listes de vos enfants.

Ils sont indémodables et incontournables : les jeux de société. Et cette année ne déroge pas à la règle. Parmi eux, "Tu Te Mets Combien" est un jeu basé sur la culture générale. L'objectif ? Selon le thème, donnez un chiffre sur une échelle de 1 à 10, puis répondez au questions posées. Si les réponses sont correctes, vous pouvez avancer. A l'inverse, si vous vous trompez, vous restez sur place. Un jeu idéal à partir de 14 ans. Tout aussi simple dans le concept, mais qui peut être plus compliqué : "Picto Rush". "20 mots sont cités en 20 secondes, et vous devez les dessiner. Le but est de retrouver ces 20 mots simplement avec vos dessins", explique Armelle Levy, journaliste au service économique et social de RTL.

Apprendre en s'amusant, c'est aussi le concept de certains jeux, et pourquoi pas sur la santé, le bien-être ou encore l'alimentation, avec Dr.Good, pensé par Michel Cymes. Le but : répondre aux questions et être le premier à récolter tous les morceaux du cerveau. Un jeu pédagogique à partir de 8 ans. Autre jeu tout aussi enrichissant, "la Famille presque 0 déchet" sensibilise sur le développement durable. Le jeu consiste, lui, à travers de nombreuses questions stratégiques, à vider le plus d'aliments de la poubelle de la maison.

L'électronique, star des cadeaux de Noël

En France, cette année, les ventes de jouets électroniques ont bondi de près de 50 %. Pas étonnant donc s'ils se retrouvent en majorité sous les sapins. Pour les plus jeunes, "La Fabrique à Histoires de Lunii" est une compteuse stimulant l'imagination des petits, à partir de 3 ans. Avec cette petite radio baladeuse, l'enfant choisit son héros, son univers et son objet, créant lui-même sa propre histoire. Avec l'aide des parents, de nouveaux récits sont disponibles en la connectant à un ordinateur. "Ce jouet était fabriqué en Asie, mais depuis peu, il est produit à Bayonne", souligne Armelle Lévy.

Toujours dans l'électronique pour les petits, le "Baby Alive Grandit" est une poupée qui, comme son nom l'indique, grandit si on prend soin d'elle. Quand l'enfant la câline ou lui donne à manger, les cheveux du nourrisson poussent et ce dernier peut grandir de 15 cm !

Et pour les plus grands, pas de panique, là aussi, les jouets ne manquent pas. Les objets volants, tels que les drones, ont la cote, et leurs ventes explosent. Sur terre, comme dans les airs, les robots prennent le contrôle, et les combats sont rudes. Le kit de deux "Robot Kombat Silverlit Viking" propose un duel de tous les dangers, et téléguidé bien évidemment. Soyez le premier à faire tomber l'autre robot pour gagner la partie. Mais attention, pour combler totalement vos enfants, un dernier conseil : n'oubliez surtout pas les piles au pied du sapin...

Au sommaire de l'émission :

Noël 2020 : quels sont les jouets tendance ?



Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.





Tests antigéniques : sont-ils fiables ?

Invitée : Odile Pouget, journaliste au service santé d’RTL



Cuisine : comment sublimer l’endive ?

Invitée : Grégory Cohen, chef.

