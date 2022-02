Hausse des prix de l'électricité : comment font les Français pour faire face aux factures alourdies ?

Hausse des prix de l'électricité : "on fait attention, mais on paye toujours plus cher", alerte un r

Hausse des prix de l'électricité : "on fait attention, mais on paye toujours plus cher", alerte un r

Ce mardi 1er février va faire mal aux portefeuilles des Français. Les péages augmentent de 2% en moyenne, les prix des carburants sont toujours aussi hauts et l'électricité augmente de 4%.

L'augmentation du prix de l'électricité a été limitée à 4% par le gouvernement. Mais cela peut quand même faire plonger des familles entières dans la plus grande précarité. Dans un petit appartement du centre de Dreux en Eure-et-Loir, une cuisine plongée dans le noir complet. La lumière ne vient que de la petite lucarne qui donne sur la cour. Devant une casserole, Aminata au chômage avec un enfant à charge, prépare un des rares repas chaud de la semaine. Tous les moyens sont bons pour faire baisser la facture d'électricité. "Ça fait deux ou trois jours que je n'ai pas fait la cuisine", explique-t-elle.

Avec les augmentations successives, les consommateurs inquiets de ne pas pouvoir payer leur facture sont de plus en plus nombreux. Dans le local "Famille de France" de Dreux, la vice-présidente de l'association Jocelyne Vignon explique les raisons. "Le problème, c'est que beaucoup sont mensualisés et ce n'est qu'au bout d'un an qu'on fait la régularisation. Et là, ils se retrouvent avec de grosses factures à payer en deux ou trois fois qui déséquilibrent leur budget".

La crainte de la multiplicité des surendettements

Claude et sa petite retraite sont dans ce cas-là niveau électricité : 200 euros de rattrapage, + 5 euros par mois et + les 4% qui arrivent. Il anticipe et essaie de réduire au maximum sa consommation. "J'ai des ampoules à basse consommation. J'éteins tous les soirs pour ne ps avoir de voyant sur ma télévision. Mais c'est bien ça le problème : on fait attention, mais in paye toujours plus cher", analyse le retraité.

Cette réglementation des tarifs par l'État peut permettre à certains de rester dans le vert, mais il y a tout le reste : alimentation, carburants, mutuelle, ce qui fait craindre une chose à Jocelyne Vignon, "ouvrir de plus en plus l'armoire ou il est écrit 'surendettement"