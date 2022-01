Mauvaise nouvelle pour les automobilistes : les carburants vont de record en record depuis le début de l'année en raison de la hausse du prix du pétrole. Résultat : le gazole a dépassé pour la première fois les 1,60 euro le litre. Un peu plus d'un tiers du prix du carburant correspond au prix du pétrole et plus de la moitié est liée à la taxation, entre TVA et taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Selon l'Union française des industries pétrolières (Ufip), pour un litre de gazole à 1,62 euro, les taxes se montent à près de 88 centimes, soit plus de 54% du prix total, une proportion en légère baisse depuis 2007. Sur l'essence sans plomb 95, les taxes représentent 57% du prix à la pompe. Concrètement, la TVA est appliquée une première fois avant TICPE, puis une seconde fois sur le montant incluant la TICPE.

La conséquence pour le consommateur est un effet démultiplicateur : une hausse du prix du pétrole entraîne un renchérissement des deux taxes, qui augmentent du même coup plus fortement le prix à la pompe. Heureusement, certaines astuces permettent de ne pas trop se ruiner dans les stations-service.

1. Comparer les prix

Les stations-service ne proposent pas toutes les mêmes prix. Ainsi, n'hésitez pas à consulter la plateforme prix-carburant.gouv.fr, mise en place par le gouvernement, pour vous renseigner sur les revendeurs qui affichent les prix les plus avantageux autour de chez vous.

Sur le site, il vous suffit de rentrer quelques informations, telles que le carburant utilisé, le lieu ou le type d'enseigne. Après quoi, vous serez redirigé vers les stations qui correspondent à vos critères. Vous pouvez également planifier votre itinéraire afin de trouver les points de vente les plus avantageux sur votre route.

D'autres sites basés sur le même principe sont disponibles en ligne, tels que mon-essence.fr et zagaz.com.

2. Bien choisir son fournisseur

Dans la grande majorité des cas, les stations-service des grandes enseignes coûtent moins cher que les stations-essence en bordure d'autoroute. Cette différence de prix s'explique par des loyers plus élevés pour les boutiques autoroutières.

Pensez donc à faire le plein avant de faire des longs trajets. Planifiez votre départ, afin de ne pas agir dans la précipitation. De plus, sachez que se ravitailler dans les départements plus enclavés est plus onéreux car les stations-essence y sont plus rares.

3. Bien entretenir son véhicule

Une voiture en bonne condition minimise la consommation de carburant. Sans oublier l'état des pneus, qui doit être régulièrement contrôlé. Les professionnels conseillent de vérifier la pression au moins une fois par mois. Il est donc indispensable de le faire avant un long trajet.



La grande majorité des fournisseurs de carburant proposent des compresseurs libres d'accès et gratuits.

4. Optimiser sa conduite

Adapter son allure, ne pas monter trop haut dans les tours (changer de vitesse à partir de 2.000 T/min pour un moteur diesel et 2.500 T/min pour les moteurs essence), rouler sans à-coups, anticiper et éteindre le moteur à l'arrêt sont autant de petits gestes qui peuvent réduire le coût de vos trajets en voiture.



En effet, en prenant ces habitudes, vous adopterez une éco-conduite. Cela vous permettra ainsi d'économiser une bonne partie de votre carburant.

5. Éviter le chauffage

On ne saura que trop le répéter, le chauffage consomme beaucoup d'essence. Même sous les faibles températures. Pour réchauffer votre habitacle, mieux vaut ouvrir vous couvrir un peu, ce qui permet d'économiser du carburant.