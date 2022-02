Autoroutes : pourquoi le prix des péages va encore augmenter en février

Le prix des péages augmente : +2% en moyenne. Et encore ce n'est qu'une moyenne. Car sur certains tronçons la hausse grimpera jusqu'à 4,5%, soit l'une des augmentations les plus fortes de ces dernières années. En pleine campagne présidentielle le sujet des autoroutes revient sur le tapis, de Marine Le Pen à Yanick Jadot, certains candidats réclament la renationalisation, après la vente de nos autoroutes il y a une quinzaine d'années.

Et ça devient une habitude, chaque 1er février, les tarifs des péages augmentent depuis plus de 15 ans. Après une augmentation modérée de 0,44% l'an dernier, là on passe dès mardi à 2%. Du côté des sociétés dites "historiques", on est dans la moyenne comme le réseau ASF et Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). Pour d'autres, c'est plus de 4,5% comme le viaduc de Millau, dans l’Aveyron, et le tunnel de l’A86, en Île-de-France, (+4,64 %).

En moyenne les sociétés d'autoroute font payer un peu plus de 7 euros pour 100 kilomètres parcourus. Si on prend un ticket de 10 euros, 3,70 euros vont alimenter les caisses de l'État sous forme de taxes, à savoir la TVA, l'impôt sur les sociétés ou la redevance domaniale. Cette dernière représente la "location" des autoroutes par des sociétés privées qui les exploitent. Ce qui représente environ 300 millions d'euros par an.

Ensuite 3 euros vont servir à l'entretien du réseau et à la construction de nouvelles voies, des ponts ou encore des aires de covoiturages. Viennent ensuite les coûts d'exploitation, 1,60 euros sont consacrés aux salaires et à des achats de matériels. Quand vous voyez les fourgons qui interviennent sur les accidents ou les saleuses pour déneiger les autoroutes, c'est grâce à cet argent.

Enfin, le reste 1,70 euros, restent dans les caisses des sociétés qui exploitent les autoroutes qui s'en servent pour rembourser les emprunts liés aux constructions ou pour rémunérer leurs actionnaires.