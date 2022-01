Les infos de 5h - Prix du carburant : ce que change le relèvement de 10% de l'indemnité kilométrique

Après la prime, voici la déduction fiscale pour les gros rouleurs. C'est la dernière trouvaille du gouvernement. Le barème de l'indemnité kilométrique serait augmenté de 10%, ce qui concerne 2,5 millions de foyers. Jean Castex l'a annoncé ce mardi.

Prenons l'exemple de Clara, une infirmière libérale qui roule près de 30.000 kilomètres en une année. Elle déclare ses frais en avril lors de sa déclaration d'impôt. Elle gagne 2.000 euros par mois et vit seule, c'est important, car ça rentre dans le monde de calcul très complexe de l'indemnité kilométrique.

Avec tous ses éléments, en 2021, Clara a obtenu 1.214 euros de réduction d'impôt et elle obtiendra avec le futur barème 1.336 euros. Concrètement, cela vaudra dire qu'elle a gagné 122 euros de plus sur un an pour compenser l'explosion des coûts du carburant.

