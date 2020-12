publié le 04/12/2020 à 06:14

Après une année commerciale particulièrement perturbée par la pandémie de coronavirus, les clients ont désormais le choix de faire leurs achats de Noël dans des commerces physiques ou en ligne.

Les commerces sont désormais autorisés à ouvrir les dimanche pour compenser les pertes liées à la période de confinement. "Nous faciliterons les dérogations pour l'ouverture des commerces le dimanche", avait assuré le 26 novembre la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Il convient de noter que les magasins sont soumis à un protocole sanitaire strict : le port du masque est obligatoire et les boutiques ne peuvent pas accueillir plus d'un client pour 8 m2 de surface.

Quels sites privilégier pour les achats en ligne ? Comment trouver les bons plans ? Assurer sa sécurité en ligne ? Tour d’horizon des conseils les plus utiles et des pièges à éviter.

Profiter de la réouverture des commerces physiques

Les commerces dits "non-essentiels" ont pu redresser leurs rideaux le 28 novembre dernier, l’occasion idéale de profiter de l'achat "physique" pour vos cadeaux de Noël. "Pensez solidaire cette année, il en va vraiment de la survie des indépendants", encourageait la déléguée générale de la CCF Bénédicte Boudet-Corrit, le 4 novembre dernier dans les colonnes de La Dépêche. De fait, les commerçants ont été frappés de plein fouet par la crise du Covid après des semaines de fermetures et des aides gouvernementales tardives.

Si la vente en ligne offre certains avantages, l’intérêt de l’achat physique permet d’être sûr d’avoir son cadeau à temps et d’éviter les nombreux pièges de la toile, à commencer par le manque de sécurité des paiements sur certains sites et les arnaques en tout genre, notamment sur la qualité des produits.

Repérer les bonnes affaires sur des sites fiables

Pour les amateurs d’achat sur Internet, on conseille donc de privilégier les sites "connus" et qui ont "pignon sur web", comme Amazon, Boulanger, Fnac ou encore Cdiscount. "Ces derniers ont une connaissance de la gestion, ce qui peut être rassurant pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de commander sur Internet", explique Laure Baëté, responsable de la Fédération des entreprises de vente à distance.

Pour repérer les bonnes affaires, de nombreux classements sont disponibles sur le web : le site de L'Internaute a mis à disposition un résumé des meilleures promotions et bons plans pour le Black Friday, décalé au vendredi 4 décembre.

Il convient de noter que cette période de ventes promotionnelles est déconseillée pour l'achat de certains produits que l'on peut trouver moins chers à d'autres périodes de l'année.

Assurer sa sécurité en ligne

Pour les paiements en ligne, les spécialistes en piratage informatique recommandent de toujours vérifier la présence du cadenas "Https" : ce symbole "garantit la sécurité par chiffrement de la connexion", et évite le détournement de vos coordonnées bancaires par d’éventuels pirates.



Enfin, il est vivement conseillé de ne pas se lancer dans une cession shopping "sur un réseau wi-fi public d'une gare ou d'un fast-food", des réseaux parfois plus fiables qui peuvent être "compromis" par des hackeurs. Favoriser des achats sur "des réseaux sécurisés par une clé de chiffrement", rappelle le Parisien.

Privilégier les ventes européennes sur Internet

De manière générale, commander sur un site français ou européen a ses avantages, notamment en cas de problèmes avec le service après-vente pour un achat à distance.



En cas de litige, "au niveau de l'Union Européenne, le droit est unifié depuis 2011. Des dispositions sont donc communes, telles que les 14 jours de rétractation ou la possibilité pour le consommateur de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige".



À noter que le droit de rétractation est la période pendant laquelle "vous pouvez renoncer à votre achat en ligne, même après avoir payé. Le professionnel doit vous informer avant la conclusion du contrat de l’existence d’un droit de rétractation et de ses limites éventuelles ou de l’absence d’un droit de rétractation", explique le site du Centre Européen des Consommateurs.

Acheter en semaine et ne pas trop attendre

Beaucoup de travailleurs sont encore en télétravail : en l’absence de trajets à effectuer pour aller au bureau, ils économisent ainsi un temps précieux. C’est donc l’occasion idéale d'en profiter pour faire ses achats en semaine. Moins de monde, moins de risques sanitaires et moins d’attente : acheter en dehors des week-ends vous assure ainsi un shopping plus confortable.



Enfin, il est toujours recommandé de commencer ses achats le plus tôt possible. Même si la Fédération des entreprises de vente à distance assurait début novembre qu’aucune pénurie n’est à prévoir tous secteurs confondus, "plus on s'y prend en avance, plus on est sûr d'avoir le cadeau le jour J", note Laure Baëté qui représente Amazon, Cdiscount ou encore Veepee. Elle rappelle par ailleurs que certains sites "indiquent la date avant laquelle il est préférable de commander afin de recevoir son colis à temps".



Le même conseil s’applique aux ventes en magasin : affluence oblige, certains stocks de jouets particulièrement vendus en ces temps de confinement, comme les jeux de société, peuvent diminuer rapidement à l’approche des fêtes.