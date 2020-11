publié le 21/11/2020 à 08:04

De nombreuses enseignes n'ont pas attendu que les autorités tranchent la question de son report : le Black Friday est déjà une réalité sur Internet où les rabais se multiplient à l'approche du lancement officiel de ce temps fort promotionnel traditionnellement fixé au 27 novembre dans l'Hexagone.

Les produits électroniques figurent chaque année parmi les plus prisés lors de ces intenses périodes de promotions qui permettent aux consommateurs de lancer les achats de leurs cadeaux de Noël à moindre coût loin de l'agitation qui règne en magasin juste avant les fêtes.

Cet événement commercial peut aussi être l'occasion de renouveler son smartphone ou d'investir dans du matériel en profitant des remises proposées par les marques et les revendeurs qui jouent le jeu sur des modèles lancés les mois précédents.

De nombreuses offres déjà disponibles

Les offres sont déjà nombreuses ce vendredi 20 novembre, étiquetées Black Friday ou sous une autre appellation. D'autres viendront les compléter dans les jours à venir avec probablement des réductions de plus en plus marquées.

Toutes les promotions ne sont pas forcément intéressantes, certaines marques ajustant les prix au dernier moment pour donner l'illusion d'un rabais. Il convient donc de redoubler de vigilance et d'avoir aussi à l'esprit que la période est propice aux escroqueries montées par des cybercriminels désireux de détourner des données personnelles.

Quelles promotions chez Apple ?

Après avoir longtemps boudé la séquence, Apple propose désormais le même dispositif chaque année durant la période officielle. La firme américaine permet d'obtenir jusqu'à 200 euros de crédit à dépenser sur l’App Store ou l’iTunes Store pour l’achat de certains produits de la marque en boutique ou en ligne.

Apple n'ayant pas encore donné suite à nos sollicitations, on ignore pour l'instant si l'opération va être reconduite cette année et si ces bons d'achat seront cumulables avec les offres de reprise des anciens iPhone proposées pour faire baisser la note des derniers modèles.

Pour les remises sur les produits du groupe, il faut se tourner vers les distributeurs. A commencer par Amazon qui a fait entrer l'iPhone et l'iPad sur son site marchand pour l'opération il y a deux ans. On y trouve par exemple aujourd'hui l'iPad Pro 2019 (128 Go) à 809 euros au lieu de 899 euros.

L'iPhone 12 étant sur le marché depuis moins d'un mois, il est peu probable qu'il fasse l'objet de promotions sur le market place et ailleurs. En revanche, l'iPhone 11 et les modèles précédents devraient rapidement s'afficher à la baisse chez les revendeurs habituels.

Pensez à comparer les offres avec les tarifs proposés par Apple et les revendeurs le reste de l'année. Attention aussi à bien distinguer les produits neufs et reconditionnés, ces derniers faisant déjà l'objet de prix réduits le reste du temps.

Des remises importantes chez Huawei, Samsung et Oppo

Les offres les plus intéressantes se trouvent chez les concurrents chinois d'Apple. La marque Oppo, en France depuis 2018 et désormais à la tête d'une panoplie complète de smartphones allant du très haut de gamme Find X2 à l'entrée de gamme Find 172, propose des rabais importants sur de nombreuses références de son catalogue valables du 20 au 30 novembre.



L'excellent Find X2 Pro, avec modem 5G, écran Oled 120 Hz, dos en céramique, processeur survitaminé et charge rapide en 30 minutes, est par exemple affiché à 899 euros au lieu de 1.199 euros chez la plupart des revendeurs. Plus accessible, le Oppo Reno 2 (écran Oled, dos en verre, puce milieu de gamme, quadruple capteur) est proposé à 299 euros au lieu de 449 euros. Entre les deux, le Oppo Find X2 Neo profite d'un rabais de 200 euros pour s'afficher à 499 euros.



Le Black Friday est l'occasion d'organiser une grande braderie virtuelle pour Huawei, qui propose des remises importantes jusqu'au 22 novembre dans le cadre des Huawei Days. Le Huawei P30 Pro (256 Go), l'un des meilleurs photophones du marché lancé l'an dernier, est par exemple proposé à 599 euros au lieu de 899 euros avec une montre connectée offerte. Le modèle phare de la marque, le P40 Pro s'affiche quant à lui à 799 euros avec une économie de 350 euros. Le P40 Lite est quant à lui proposé à 229 euros au lieu de 299 euros.



La marque met aussi en avant des remises très intéressantes sur ses ordinateurs portables. L'ultra-léger MateBook X Pro à processeur Intel Core i7, l'un des meilleurs rivaux des MacBook, est affiché à 1.199 euros au lieu de 1.799 euros. Le MateBook 13 à puce i5 est proposé à 699 euros contre 1.049 euros habituels.



On trouve aussi des remises intéressantes pour les produits de Xiaomi, notamment les très équilibrés smartphones Mi Note 10 Lite et Redmi Note 9 Pro. Mais ces modèles font régulièrement l'objet de promotions éclairs tout au long de l'année, veillez donc à comparer les offres pour vérifier qu'elles valent vraiment le coup lors du Black Friday.



Chez Samsung, le Galaxy S20, le dernier modèle phare de la marque avec écran Oled 120 Hz, capteur photo 128 Mpx et vidéo en 8K, s'affiche au prix très compétitif de 499 euros au lieu de 759 euros sur la boutique d'Orange avec 260 euros de remise immédiate.

Pas de promos pour les nouvelles consoles

Au rayon jeux video, n'espérez pas des remises sur les consoles de nouvelles générations tout juste lancées par Sony et Microsoft. La PS5 et la Xbox Series X sont déjà en rupture de stocks. Les offres promotionnelles concernent plutôt les jeux. Des titres lancés ces derniers mois sont affichés parfois jusqu'à moitié prix, notamment FIFA 21 et NBA 2K21. La période est aussi intéressante pour s'offrir un abonnement PS Now ou Xbox Live pour jouer en ligne à prix préférentiel.



En audio, il est déjà possible de dénicher de nombreux casques, écouteurs ou enceintes de marques renommées comme Bose, Apple, Ultimate Ears, Beats ou Jabra sur les plateformes habituelles avec des rabais allant de 15 à 30%. Les promotions devraient continuer de monter d'ici la fin du mois de novembre.



Enfin, malgré le confinement, les marques françaises ne sont pas en reste. Withings propose des remises sur la plupart de ses montres et objets connectés de santé avec par exemple la balance Body+ à 69 euros au lieu de 99 euros habituellement et la montre ScanWatch à 279 euros contre 329 euros en temps normal.