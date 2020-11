Coronavirus : va-t-on assister à une frénésie d'achats pour Noël ?

publié le 26/11/2020 à 07:30

Et si les Français, malgré la crise sanitaire, avaient envie de dépenser ? C'est possible, à en croire plusieurs études, car le budget moyen pour les fêtes de fin d'année - cadeaux et nourriture compris - pourrait même être en hausse de 54 euros par rapport à 2019, soit 603 euros.

Un ressort psychologique en serait la cause : le revenge buying, de la frustration provoquée par la crise naîtrait le besoin de consommer. C'est ce qu'on a pu voir en Chine cet été, ou aux États-Unis où l'on prévoit une consommation en hausse de 2,5% sur les six semaines avant Noël, dont un tiers se ferait en ligne.

En France, ce sont les revenus moyens qui ont le plus souffert de la crise avec une chute des revenus de l'ordre de "seulement" 0,5%. "Seulement" car les dispositifs de soutien comme le chômage partiel ont fortement freiné cette baisse. Ce sont donc les indépendants, et notamment les commerçants qui ont vu leurs revenus diminuer comme peau de chagrin.

À l'inverse, les revenus les plus bas et les plus hauts n'ont quasiment pas été impactés. C'est pour les uns en raison des aides gouvernementales qui ont compensé leurs pertes, et pour les autres, grâce au télétravail, souvent possible pour les hauts salaires.

Ce sont eux, qui ont sans doute pu épargner depuis le début de l'année. Les Français ont économisé 110 milliards d'euros depuis le début de l’année, un carburant potentiel à la croissance.

