Faut-il avoir peur de ChatGPT ?

Entrons dans l'économie du futur avec un outil qui va transformer de nombreux métiers : ChatGPT. Véritable révolution industrielle du XXIe siècle, cet outil est capable de rédiger un article de presse, un exposé d'histoire-géographie, une thèse universitaire, un rapport médical, un acte de vente notarié, et ce, aussi bien qu'un réel être humain. La semaine dernière, la plateforme a gagné 1 million d'adeptes.

Le risque, face à la performance de cette intelligence artificielle, serait la suppression de postes parmi les journalistes, les clercs de notaires, les documentalistes ou les secrétaires. Exactement comme au XIXe siècle, lorsque les machines ont remplacé les métiers à tisser des canuts lyonnais ou bien comme au XVe siècle lorsque Gutenberg a remplacé les moines copistes.

Comment ChatGPT fonctionne-t-il ? Pour le comprendre, nous avons testé ChatGPT afin de déterminer s'il est capable de faire un article ou bien d'écrire une rédaction à la place d'un élève de seconde. Le résultat est assez bluffant. Puis, nous lui avons demandé de se présenter et alors, il nous a décrit son fonctionnement. Pourtant, lorsque deux personnes lui posent la même question, on n'aboutit pas au même texte. Cela signifie qu'en fonction du style ou de ce qu'on demande, il est capable d'écrire deux textes différents.

ChatGPT menace-t-il le journalisme ?

Effectivement, journalisme purement factuel, celui qui recopie des dépêches, pourrait disparaître face à une telle innovation. Une chronique comme celle d'Alba Ventura, qui est un billet d'humeur, est très personnelle et cela, ChatGPT ne sait pas le faire. Lorsqu'on le lui demande, il écrit lui-même : "Je n'ai pas d'opinions personnelles, ni de préférence".



S'il ne peut écrire sur un sujet postérieur à 2021, il reste brillant en histoire. En 10 secondes, il peut rédiger un exposé sur la Renaissance en citant des auteurs. Il ne copie pas Wikipédia, il est capable de structurer une démonstration. En le couplant avec une autre application dotée de l'intelligence artificielle appelée Dall-E, il peut même ajouter des photos et faire une mise en page pour un oral. Le texte sera original donc détecter le plagiat ou l'usage de l'intelligence artificielle est impossible.

Le travail des enseignants est-il remit en question ?

Pas complètement. L'ordinateur manque de sensibilité et d'originalité. En demandant un devoir de seconde sur l'art et la place de l'artiste dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, on obtient un devoir propre, mais très scolaire. Les poèmes s'y trouvent pourtant il manque la compréhension de cette souffrance du poète qui essaie d'atteindre la perfection de l'art à travers les femmes ou les drogues, ce mal-être du poète qui ne parvient pas à atteindre l'idéal. En bref, ChatGPT n'incorpore pas de dimension humaine à l'analyse.



En conséquence, des chercheurs travaillent déjà sur un moyen de détecter, grâce à l'intelligence artificielle, lorsqu'un texte est écrit par un robot, grâce à un système de marqueurs invisibles. Le risque, c'est la manipulation, car la machine peut effectivement mentir, si elle écrit des articles à partir de données fausses puisées sur le Net.

Qui est derrière ChatGPT ?

Elon Musk. Toujours lui. La question maintenant est de savoir si, dans le futur, il sera plus utile d'avoir l'intelligence artificielle d'un robot ou la bêtise naturelle d'un humain. En Chine, une entreprise est déjà dirigée par un robot doté de l'intelligence artificielle et non plus par un être humain.

